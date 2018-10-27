Битва лидеров: анонс Суперлиги Пари-Матч 26 октября

Одним из самых интересных поединков этих выходных станет противостояние двух лидеров турнирной таблицы Суперлиги Пари-Матч. В Одессе местная команда примет гостей из Запорожья.

"Одесса" – "Запорожье"

Одесса, СК Одесса

Начало матча – 16:00

Трансляция - Oboz TV, FBU.ua

На данный момент обе команды имеют самую лучшую статистику по проценту побед в чемпионате Украины в нынешнем сезоне. Хозяева выиграли 4 из 5 матчей, в то время как гости потерпели лишь одно поражение в 6 поединках.

Главным вызовом для одесситов будет попытка удержать американское трио запорожцев и Андрея Мироненка, который наряду с легионерским десантом демонстрирует лидерскую игру на старте сезона. Преимуществом команды Олега Юшкина в то же время должна стать широкая ротация, которой нет в распоряжении Валерия Плеханова.

ФБУ

В своих первых матчах недели Одесса дома в боевом поединке дожала "Николаев", в то время как "Запорожье" почти без шансов на выезде обыграл "Химик", лидируя в игре с крепким коллективом Виталия Степановского на протяжении всех 40 минут. Дополнительной интригой в матче будет встреча Алексея Щепкина со свой предыдущей командой – в сезоне 2017/18 именно этот защитник был лидером запорожцев в Суперлиге Пари-Матч.

Одна из главных победных серий на старте регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч сегодня завершится. Транслировать этот интригующий матч в прямом эфире будет Oboz TV, а также трансляция по традиции будет доступна на сайте Федерации баскетбола Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" одержал вторую подряд выездную победу в Суперлиге Пари-Матч.