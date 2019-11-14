Бельгия – Украина: смотреть онлайн видео-трансляцию матч отбора женского Евробаскета-2021

Женская сборная Украины в четверг, 14 ноября, начинает отборочный турнир к Евробаскету 2021 года, который примут Испания и Франция.

Первым соперником подопечных Срджана Радуловича является команда Бельгии. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Бельгия – Украина. Начало – в 21:30 по киевскому времени. Уже в воскресенье, 17 ноября, "желто-синие" примут в Харькове португалок.

женская сборная Украины ФБУ

Напомним, кроме сборных Украины, Португалии и Бельгии за путевку на ЧЕ также поборется Финляндия. В финальную часть Евробаскета выходят победители групп и пять лучших команд, которые займут вторые места.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БЕЛЬГИЯ – УКРАИНА

Поддержать сборную Украины в первой для нее игре отбора на континентальное первенство можно будет у экранов телевизоров и девайсов.

Срджан Радулович ФБУ

Прямую трансляцию из Шарлеруа проведет телеканал XSPORT. Кроме того, поединок можно будет увидеть на официальном сайте Федерации баскетбола Украины, а также на YouTube-канале Международной федерации баскетбола.

СОСТАВЫ КОМАНД

Бельгия: Жули Аллеманд, Маржори Карпро, Эммелин Леблон, Антония Делере, Ханне Местдаг, Ким Местдаг, Хелеен Нойвеларс, Яна Раман, Емма Меессман, Энн Воутерс, Билли Мейси, Серена Линн Гелдоф, Кьяра Лискенс, Лаура Резимон.

Украина: Вита Горобец, Елизавета Митина, Юлия Мусиенко, Владислава Волошина, Виктория Кондусь, Ольга Сивакова, Алина Ягупова, Людмила Науменко, Ольга Яцковец, Кристина Филевич, Мириам Уро-Ниле, Вероника Любинец.

женская сборная Бельгии Федерация баскетбола Бельгии

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Филип Местдаг, главный тренер сборной Бельгии:

– Мы фавориты в матче с Украиной, но у них в атаке играет Алина Ягупова. Ее невозможно сдержать, чтобы она набрала лишь 10 очков. Но мы также не можем себе позволить дать ей забить 35 очков. Нам очень важно продемонстрировать единство. Именно его нам не хватило на чемпионате Европы в Сербии.

Срджан Радулович, главный тренер сборной Украины:

– Бельгия – это самая сильная команда в группе. Наша задача в этом матче – отдать максимум, посмотрим, что из этого получится. У нас будет много девушек, которые не привыкли к выступлениям на этом уровне, для них это будет первый такой опыт. Играть первый матч против такого мощного соперника – это не лучший выбор, но имеем то, что имеем, надо готовиться к этой игре.

Алина Ягупова ФБУ

Алина Ягупова, капитан сборной Украины:

– Я всегда готова быть лидером команды. Знала, что в команде будут новые молодые девушки, и это довольно неплохо. Будем смотреть, кто на что способен. Рассказывать девушкам, как играть – это задача тренера, а не моя, но я, конечно, могу подсказать. У нас еще есть время, чтобы все подтянуть. Когда команда новая и молодая, нужно много времени, чтобы командную игру было видно.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Евробаскет-2003. Групповой турнир

Бельгия – Украина – 83:67 (20:17, 16:15, 22:15, 25:20)

Как сообщал OBOZREVATEL, баскетболист сборной Украины Илья Заяц вошел в тройку сильнейших мирового рейтинга 3х3.

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