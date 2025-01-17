Звездный футболист подписал контракт с зарплатой 292 млн евро с 'Манчестер Сити'

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд подписал новый фантастический контракт с английским "Манчестер Сити". Один из лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги продлил свои отношения с "горожанами" сразу на девять с половиной лет до лета 2034 года.

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Об этом говорится на официальном сайте "Манчестер Сити". "Я хочу продолжать развиваться, продолжать работать над собой и стараться сделать все возможное, чтобы помочь команде добиться большего успеха в будущем", – прокомментировал соглашение сам Холанд.

По данным портала tbrfootball.com, норвежец подписал не только самый длительный контракт в истории английского футбола, но и самый дорогой. Холанд будет получать 500 тысяч фунтов (592 тысячи евро) в неделю. При этом выплаты не учитывают бонусов и имиджевых отчислений.

Несложно подсчитать, что годовая зарплата футболиста составит 26 млн фунтов (30,8 млн евро). А весь контракт норвежского бомбардира обойдется минимум в 247 млн фунтов, или 292 млн евро. Холанд по заработкам приблизится к нападающему мадридского "Реала" Киллиану Мбаппе, который получает 31,25 млн евро в год.

Как сообщал OBOZ.UA, "Манчестер Сити" согласовал трансфер футболиста сборной Узбекистана за 50 млн евро.

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