Английский "Манчестер Сити" готовится закрыть сделку по трансферу 20-летнего футболиста сборной Узбекистана Абдукадыра Хусанова из французского "Ланса". Центральный защитники проводит лишь второй сезон в одном из сильнейших европейских чемпионатов, но уже успел стать целью многих клубов континента.

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По данным портала Foot Mercato, "Сити" практически выиграл борьбу за перспективного футболиста, согласовав его покупку за 50 миллионов евро. Трансфер одобрил лично наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, который видит в Хусанове усиление проблемной линии обороны, которая в буквальном смысле посыпалась в конце минувшего года.

Уроженец Ташкентка перешел в "Ланс" из беларуской команды "Энергетик-БГУ" летом 2023 года за 100 тысяч евро. В составе французской команды Хусанов провел 31 матч во всех турнирах, став основным центральным защитником. Его команды в нынешнем сезоне занимает седьмое место в Лиге 1.

Хусанов станет первым представителем Узбекистана в английской Премьер-лиге. Также он станет самым дорогим игроком в истории страны. В 2023 году с молодежной сборной страны футболист выиграл Кубок Азии.

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