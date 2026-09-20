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Звездный экс-футболист сборной Англии попал под каток, выехавший на стадион перед матчем. Видео собрало 4 млн просмотра за сутки

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
432
Звездный экс-футболист сборной Англии попал под каток, выехавший на стадион перед матчем. Видео собрало 4 млн просмотра за сутки
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Бывший футболист сборной Англии Андрос Таунсенд стал участником необычного инцидента во время матча чемпионата Таиланда. На 35-летнего игрока наехал специальный каток для газона.

Курьезный случай произошел во время матча тайской Лиги 1 между "Паттани" и "Прачуапом". Таунсенд, известный по выступлениям за "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Эвертон", остался в запасе и в перерыве вышел для разминки вместе с другими резервистами.

Андрос Таунсенд

Во время одного из упражнений англичанин принимал мяч и не заметил за спиной моторизованный каток, который обслуживал поле стадиона в Сонгкхла. В результате футболист оказался на пути спецтехники. Водитель не успел остановиться, машина сбила игрока, после чего его ноги оказались под тяжелым роликом.

Андрос Таунсенд оказался под катком

После осмотра медицинским штабом Таунсенд самостоятельно поднялся на ноги и продолжил разминку. Уже в компенсированное время бывший игрок сборной Англии вышел на замену, а "Прачуап" одержал победу со счетом 3:0.

Андрос Таунсенд сыграл в матче

Позже Таунсенд у себя в Instagram с иронией прокомментировал произошедшее в социальных сетях. Футболист пошутил, что даже выезды к британскому "Сток Сити", который долгие годы считался одной из самых жестких команд Англии, не могут сравниться с матчами в чемпионате Таиланда.

Таунсенд выложил мем про себя
Таунсенд иронично отреагировал на инцидент

Видео инцидента быстро распространилось в интернете и собрало более четырех миллионов просмотров за сутки.

Видео стало вирусным в сети

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Таиланд
Редакционная политика