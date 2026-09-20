Звездный экс-футболист сборной Англии попал под каток, выехавший на стадион перед матчем. Видео собрало 4 млн просмотра за сутки

Бывший футболист сборной Англии Андрос Таунсенд стал участником необычного инцидента во время матча чемпионата Таиланда. На 35-летнего игрока наехал специальный каток для газона.

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Курьезный случай произошел во время матча тайской Лиги 1 между "Паттани" и "Прачуапом". Таунсенд, известный по выступлениям за "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Эвертон", остался в запасе и в перерыве вышел для разминки вместе с другими резервистами.

Во время одного из упражнений англичанин принимал мяч и не заметил за спиной моторизованный каток, который обслуживал поле стадиона в Сонгкхла. В результате футболист оказался на пути спецтехники. Водитель не успел остановиться, машина сбила игрока, после чего его ноги оказались под тяжелым роликом.

После осмотра медицинским штабом Таунсенд самостоятельно поднялся на ноги и продолжил разминку. Уже в компенсированное время бывший игрок сборной Англии вышел на замену, а "Прачуап" одержал победу со счетом 3:0.

Позже Таунсенд у себя в Instagram с иронией прокомментировал произошедшее в социальных сетях. Футболист пошутил, что даже выезды к британскому "Сток Сити", который долгие годы считался одной из самых жестких команд Англии, не могут сравниться с матчами в чемпионате Таиланда.

Видео инцидента быстро распространилось в интернете и собрало более четырех миллионов просмотров за сутки.

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