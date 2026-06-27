Знаменитый украинский тренер, воевавший в ВСУ, отказался возвращаться в Украину

Легендарный украинский тренер Юрий Вернидуб продолжит работу за границей и не вернется в Украину как минимум в ближайшие два года. Специалист подписал новый контракт с азербайджанским "Нефтчи", который будет действовать до лета 2028 года.

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О продлении соглашения официально сообщил бакинский клуб. Новый контракт с 60-летним украинским наставником рассчитан на два сезона. Руководство "Нефтчи" отметило высокий уровень работы Вернидуба и выразило уверенность, что команда сможет успешно выступить как в чемпионате и Кубке Азербайджана, так и в квалификации Лиги конференций УЕФА.

Сам тренер поблагодарил руководство клуба за доверие и заявил, что намерен продолжать работу над возвращением "Нефтчи" на ведущие позиции в азербайджанском и европейском футболе. Он также отдельно отметил поддержку болельщиков и выразил надежду, что в новом сезоне трибуны будут заполнены.

Вернидуб возглавил "Нефтчи" в декабре 2025 года. Под его руководством команда провела 19 матчей, одержав 13 побед, четырежды сыграв вничью и потерпев лишь два поражения. Благодаря успешной серии бакинский клуб поднялся на четвертое место в чемпионате Азербайджана и завоевал путевку в квалификацию Лиги конференций.

Ранее Вернидуб работал главным тренером "Кривбасса", который привел к бронзовым медалям чемпионата Украины. После начала полномасштабного вторжения России специалист вступил в ряды Вооруженных сил Украины и некоторое время проходил службу.

После назначения в "Нефтчи" тренер объяснял, что покинул Украину на основании специального разрешения, действующего до конца 2026 года. Тогда он подчеркивал, что по истечении этого срока обязан вернуться в страну.

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