Украинский чемпион мира по фигурному катанию сменил гражданство и стал одним из лидеров сборной США

24-летний уроженец Харькова Вадим Колесник в олимпийском сезоне вошел в число ключевых претендентов на место в сборной США в танцах на льду. Вместе с американкой Эмили Зингас бывший украинский фигурист впервые в карьере борется за олимпийскую лицензию и может попасть в команду на Игры-2026, пишет "Суспильне.Спорт".

Фигурист начал карьеру в Украине и в 2015 году завоевал свое последнее подиумное место под украинским флагом, взяв "серебро" на турнире в Будапеште в дуэте со Златой Ефименко. Уже с 2017 года он выступает за США, куда переехал в 15-летнем возрасте после приглашения тренера Игоря Шпильбанда и начал подготовку в Мичигане.

В США Колесник сначала катался с Эвонли Нгуен и в 2020 год. После распада дуэта поиски новой партнерши заняли около двух лет. В итоге он объединился с Эмили Зингас, которая ранее выступала как одиночница и представляла Кипр, не имея опыта в танцах на льду.

По словам Колесника, вариант возвращения под украинский флаг он не рассматривал и предложений от федерации не получал, отмечая, что уже девять лет живет и тренируется в США. В 2025 году фигурист перенес операцию и длительное время восстанавливался после травмы паха, из-за которой несколько сезонов выступал с постоянной болью.

Сезон после восстановления стал для дуэта прорывным. Зингас и Колесник завоевали "серебро" на этапе Гран-при в Китае с личными рекордами, уступив только лидерам сборной США Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу, а затем взяли "бронзу" на этапе в Финляндии и впервые в карьере вышли в финал Гран-при, где заняли шестое место.

Такие результаты позволили паре включиться в борьбу за место в олимпийской команде США. В танцах на льду страна имеет три лицензии, а Колесник в августе 2025 года получил американское гражданство. Безусловными фаворитами остаются Чок и Бейтс, тогда как за вторую и третью позиции, помимо Зингас и Колесника, борются еще несколько дуэтов.

Национальный чемпионат США, который пройдет 8 и 10 января, станет решающим этапом отбора. По его итогам федерация объявит состав сборной на Олимпийские игры-2026, и украинский фигурист впервые в карьере может попасть в олимпийскую команду США.

Главные достижения Колесника связаны с двумя партнёрствами. В дуэте с Эвонли Нгуен он стал чемпионом мира среди юниоров в 2020 году, серебряным призёром финала юниорского Гран-при сезона 2019/20 и чемпионом США среди юниоров. Также пара завоевала четыре медали серии ISU Junior Grand Prix, включая три "золота", и регулярно входила в число сильнейших юниорских дуэтов мира.

После перехода во взрослое катание Колесник начал выступать с Зингас. Вместе с ней он является двукратным призёром этапов серии Гран-при, пятикратным призёром серии Challenger и дважды занимал четвертое место на чемпионатах США в 2023 и 2025 годах. В сезоне 2025/26 дуэт впервые вышел в финал Гран-при и закрепился среди ведущих танцевальных пар сборной США.

Колесник переехал в Соединенные Штаты в 15-летнем возрасте, а летом 2025 года получил американское гражданство. Несмотря на смену спортивного гражданства, он неоднократно заявлял о поддержке Украины и остается одной из самых успешных фигур украинского происхождения в современном американском фигурном катании.

