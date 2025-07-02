Знаменитый украинский боксер нокаутом добыл разгромную победу в США. Видео

Знаменитый украинский боксер Сергей Деревянченко (16-6, 11 КО) добыл уверенную победу над американцем Джереми Рамосом (14-16, 4 КО). Поединок проходил в Нэшвилле и завершился триумфом нашего соотечественника в шестом раунде, когда рефери принял решение его остановить.

Видео дня

С первых минут боя 39-летний уроженец Феодосии захватил центр ринг, навязывая американцу свой темп. После некоторой разведки наш средневес принялся вкладываться в удары, заставляя оппонента прятаться за блоками и думать только об оборонительных действиях.

В начале четвертого раунда Деревянченко заставил Рамоса встать на колено после мощного удара правой. Американец пытался доказать рефери, что перчатка украинца попала по затылку, но судья отсчитал нокдаун.

Развязка наступила в шестой трехминутке. Сергей взвинтил темп и начал работать комбинациями по корпусу соперника. За 65 секунд до конца раунда украинец провел мощную атаку после которой боксер из США взял колено, а рефери отсчитал нокдаун.

Рамос сумел встать на счет 10. Украинец зарядил еще несколько ударов и вынудил судью зафиксировать технический нокаут. Таким образом, Деревянченко добыл свою 16-ю победу на профессиональном ринге.

Как сообщал OBOZ.UA, бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) станут специальными гостями вечера бокса Международной боксерской ассоциация (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев (настоящая фамилия – Лутфуллоев).