Знаменитый украинский боец 'задушил' соперника в 1-м же раунде главного боя в UFC. Видео

Украинский экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов победил американца Кёртиса Миллендера в главном бою турнира Cage Fury Fighting Championships 140, который прошёл в Филадельфии, штат Пенсильвания. Поединок завершился уже в первом раунде удушающим приёмом.

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Амосов быстро перехватил инициативу, прижал соперника и провёл удушающий приём. Миллендер попытался вырваться, но украинец надёжно зафиксировал захват, вынудив оппонента сдаться.

Для 31-летнего уроженца Ирпеня (Киевская область) это был первый бой после поражения Джейсону Джексону в ноябре 2023 года, когда он лишился титула чемпиона Bellator. Ожидается, что после этой победы он может продолжить карьеру в UFC.

37-летний Миллендер потерпел третье подряд поражение в первом раунде. Ранее в 2024 году он уступил Александру Шлеменко и Джесси Ронсону.

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