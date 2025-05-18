Знаменитый российский легкоатлет решил показать на финише величие России и был лишен за это мирового рекорда. Видео

Знаменитый российский легкоатлет Иван Заборский лишился мирового рекорда, так как на финише ультрамарафона "6 дней Франции" решил продемонстрировать всем флаг "великой России". 38-летний москвич за шесть суток пробежал 926 кругов, преодолев дистанцию в 1047,5 км, побив достижение бельгийца Матье Бонну (1045,5 км).

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Международная ассоциация ультрабегунов (IAU) отказалась признать этот успех россиянина, так как согласно правилам World Athletics, результаты представителей РФ и РБ игнорируются, если они выступают не в нейтральном статусе.

"Любые результаты, показанные спортсменами из России или Беларуси под национальными флагами, не будут признаны и не будут включены в официальные рейтинги IAU", – сообщает пресс-служба IAU.

После турнира россиянин признавался, что для него это был первый старт в таком формате, и условия были непростыми – шли дожди, а в середине гонки стояла жара. Спать удавалось по 2–2,5 часа в сутки, в основном короткими отрезками по 15 минут ночью и чуть дольше днём.

До этого самым длинным забегом в его карьере был "Фидипидис Ран" в Греции – 490 км с серьёзным перепадом высот.

Как сообщал OBOZ.UA,знаменитый российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду, не получил нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU) и не сможет пройти отбор на Олимпиаду-2026 из-за того, что 29 февраля прошлого года посетил выступление Владимира Путина в Гостинном дворе, когда тот делал послание Федеральному собранию.

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