Знаменитого футболиста-чемпиона выгнали из клуба после коллапса в матче со сборной Украины

Немецкий "Вольфсбург" досрочно прекратил сотрудничество с датским полузащитником Кристианом Эриксеном. Решение было принято спустя почти четыре месяца после инцидента, который произошел во время товарищеского матча сборных Дании и Украины.

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Как сообщил клуб, контракт с 34-летним футболистом, действовавший до лета 2027 года, расторгнут якобы по взаимному согласию сторон.

Спортивный директор "Вольфсбурга" Дитер Хеккинг заявил, что клуб предоставил футболисту полную свободу в принятии решений относительно дальнейшего будущего. Сам Эриксен отметил, что сейчас для него главным является возможность находиться в Дании рядом с семьей.

Датчанин присоединился к "Вольфсбургу" осенью 2025 года в статусе свободного агента. За один сезон он провел 34 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал десять результативных передач.

Официальных заявлений о завершении карьеры Эриксен пока не делал.

Напомним, что 7 июня товарищеский матч в Оденсе между футбольными сборными Дании и Украины был прерван на 65-й минуте после того, как Кристиан Эриксен потерял сознание. 34-летний лидер датской сборной схватился за сердце и упал на газон.

После помощи бригады медиков футболист пришел в сознание и на скорой помощи был срочно отправлен в больницу.

Главный арбитр встречи Сигур Крингстад принял решение досрочно завершить поединок. На момент остановки игры счет был 2:1 в пользу хозяев.

Напомним, что в 1-м туре Евро-2020 Кристиан Эриксен в конце первого тайма с Финляндией потерял сознания и упал лицом на поле.

Футболисту пришлось делать закрытый массаж сердце и использовать дефибрилятор.

После восстановления в июне 2021-го Эриксену имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.

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