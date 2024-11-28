Знаменитая теннисистка, которую поляки заставили снять с себя украинскую символику, попала в громкий скандал

Вторая ракетка мира Ига Швентек получила месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает Международное теннисное агентство по добродетели (ITIA). 23-летняя полячка провалила допинг-тест, который сдала 12 августа 2024 года.

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В ее пробе обнаружили запрещенное вещество – триметазидин. Расследование показало, что вещество попало в организм из-за мелатонина, который спортсменка принимала для нормализации сна и адаптации к смене часовых поясов. Препарат, разрешенный к использованию, оказался загрязненным.

ITIA учла все обстоятельства и признала, что нарушение произошло неумышленно, без значительной вины или небрежности со стороны теннисистки. Швентек согласилась с санкциями, официально признав нарушение 27 ноября 2024 года.

Месячная дисквалификация охватывает период временного отстранения, действовавшего с 12 сентября по 4 октября. Таким образом, уже 4 декабря Свентек сможет вернуться в соревнования.

Ранее Швентек призналась, что не носит больше брошку в цветах украинского флага из-за критики соотечественников. Уроженка Варшавы с начала полномасштабного вторжения регулярно выходила на корт с украинской символикой на кепке.

За прошедший сезон лучшая теннисистка Польши выиграла Roland Garros, завоевала четыре титула WTA и стала бронзовым призером Олимпийских игр в Париже.

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