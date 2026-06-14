Знаменитая теннисистка, которой пришлось уменшить огромную грудь, завершила карьеру, сыграв прощальный матч против Свитолиной. Фото

34-летняя румынская теннисистка Симона Халеп официально завершила карьеру. Прощальный матч прошел 13 июня 2026 года в Клуж-Напоке в рамках Sports Festival и стал финальным публичным выходом бывшей первой ракетки мира перед болельщиками. На переполненной арене BTarena румынская теннисистка сыграла в показательном матче против Элины Свитолиной.

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Изначально организаторы планировали одиночный матч, однако формат изменили на смешанный выставочный поединок. Халеп выступила в паре с бывшим румынским теннисистом и тренером Андреем Павлом, против них сыграли Элина Свитолина и Гаэль Монфис.

Матч носил шоу-формат и прошёл при полном аншлаге. Публика встречала Халеп стоя, теннисистка эмоционально реагировала на поддержку и благодарила зрителей за годы внимания к её карьере.

Симона Халеп долгое время была одной из сильнейших теннисисток мира, выигрывала Roland Garros (2018) и Wimbledon (2019), а также 24 титула WTA в одиночном разряде.

В 2022 году ее дисквалифицировали за допинг, и после возвращения в 2024 году она провела всего шесть матчей, выиграв лишь один. Кроме того, ее беспокоили травмы плеча и колена.

Отметим, что до того, как добиться ярких успехов в спорте, 25-летняя теннисистка наделала много шума среди болельщиков своей внешностью. Сделав в 18-летнем возрасте операцию по уменьшению груди с шестого размера до второго, румынка повергла в шок своих фанатов.

"Грудь доставляла мне неудобства во время игры. Ее вес приводил к тому, что я не могла максимально быстро реагировать на изменения на корте и действовать молниеносно", – жаловалась тогда Халеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2022 года Симону Халеп временно отстранили от соревнований, а позже дисквалифицировали на четыре года за допинг. В 2024 году она подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Суд пересмотрел дело и сократил срок дисквалификации до девяти месяцев.

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