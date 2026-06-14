УкраїнськаУКР
русскийРУС

Знаменитая теннисистка, которой пришлось уменшить огромную грудь, завершила карьеру, сыграв прощальный матч против Свитолиной. Фото

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
1,8 т.
Знаменитая теннисистка, которой пришлось уменшить огромную грудь, завершила карьеру, сыграв прощальный матч против Свитолиной. Фото
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

34-летняя румынская теннисистка Симона Халеп официально завершила карьеру. Прощальный матч прошел 13 июня 2026 года в Клуж-Напоке в рамках Sports Festival и стал финальным публичным выходом бывшей первой ракетки мира перед болельщиками. На переполненной арене BTarena румынская теннисистка сыграла в показательном матче против Элины Свитолиной.

Изначально организаторы планировали одиночный матч, однако формат изменили на смешанный выставочный поединок. Халеп выступила в паре с бывшим румынским теннисистом и тренером Андреем Павлом, против них сыграли Элина Свитолина и Гаэль Монфис.

Халеп провела прощальный матч

Матч носил шоу-формат и прошёл при полном аншлаге. Публика встречала Халеп стоя, теннисистка эмоционально реагировала на поддержку и благодарила зрителей за годы внимания к её карьере.

Симона Халеп
Халеп с тренером
Халеп попрощалась с болельщиками

Симона Халеп долгое время была одной из сильнейших теннисисток мира, выигрывала Roland Garros (2018) и Wimbledon (2019), а также 24 титула WTA в одиночном разряде.

Халеп после победы на Wimbledon

В 2022 году ее дисквалифицировали за допинг, и после возвращения в 2024 году она провела всего шесть матчей, выиграв лишь один. Кроме того, ее беспокоили травмы плеча и колена.

Халеп после победы на Roland Garros

Отметим, что до того, как добиться ярких успехов в спорте, 25-летняя теннисистка наделала много шума среди болельщиков своей внешностью. Сделав в 18-летнем возрасте операцию по уменьшению груди с шестого размера до второго, румынка повергла в шок своих фанатов.

Халеп до операции (2008 год)
Халеп до операции (2008 год)
Халеп до операции (2008 год)
Халеп до операции (2008 год)
Халеп до операции (2008 год)

"Грудь доставляла мне неудобства во время игры. Ее вес приводил к тому, что я не могла максимально быстро реагировать на изменения на корте и действовать молниеносно", – жаловалась тогда Халеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2022 года Симону Халеп временно отстранили от соревнований, а позже дисквалифицировали на четыре года за допинг. В 2024 году она подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Суд пересмотрел дело и сократил срок дисквалификации до девяти месяцев. 

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

РумынияКлуж-НапокаСимона Халеп
Редакционная политика