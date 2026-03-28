Знаменитая фигуристка в четвертый раз выиграла чемпионат мира и завершила карьеру. Видео

Японская фигуристка Каори Сакамото завоевала четвертый титул чемпионки мира в одиночном катании на турнире в Праге. Этот успех стал заключительным в ее карьере на международном уровне.

25-летняя спортсменка показала лучший результат в карьере, набрав 238,28 балла по сумме программ. В произвольной программе она получила 158,97 балла, выступив без ошибок под композицию "Non, je ne regrette rien".

Сакамото завершила карьеру с четырьмя медалями Олимпийских игр, включая два "серебро", завоеванных на Играх в Милане и Кортине. Она стала первой фигуристкой с четырьмя титулами чемпионата мира со времен Мишель Кван, которая выиграла свой пятый титул в 2003 году.

"У меня нет никаких сожалений. Я могу попрощаться с этим выступлением. Я отдала все, что у меня есть. Сегодня я старалась не плакать, но когда услышала поддержку зрителей, не смогла сдержаться. Я чувствую, что сделала все, что могла, и это хороший способ завершить карьеру", — сказала Сакамото в интервью Reuters.

"Серебро" турнира завоевала японка Моне Тиба с результатом 228,47 балла. "Бронза" досталась представительнице Бельгии Нине Пинзарроне, набравшей 215,20 балла.

Американка Исабо Левито заняла четвертое место. Ее соотечественница Эмбер Гленн опустилась с третьей позиции на шестую после ошибок в произвольной программе.

Олимпийская чемпионка Алиса Лю не выступила на турнире.

В соревнованиях танцев на льду после ритм-танца лидируют олимпийские чемпионы из Франции Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, набравшие 92,74 балла. Вторыми идут канадцы Пайпер Гиллес и Пол Пуарье с результатом 86,45 балла, третье место занимают британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, у которых 85,09 балла.

