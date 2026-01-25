Зимние Олимпийские игры в Италии под угрозой срыва

Подготовка к зимним Олимпийским играм 2026 года, которые должны пройти в Италии с 6 по 22 февраля, столкнулась с серьезными рисками из-за климатических и финансовых проблем. Организаторы и международные федерации уже публично признают, что нехватка снега и рост расходов ставят под вопрос нормальное проведение соревнований.

Видео дня

Главной угрозой называют климат. По данным Climate Central и The Independent, зимы в итальянских Альпах становятся все теплее, а количество морозных дней в регионе Кортина-д’Ампеццо сократилось почти на 20 процентов по сравнению с периодом после Олимпиады 1956 года. Средняя температура февраля там выросла более чем на 3 градуса, из-за чего естественного снега недостаточно даже на высокогорных трассах. В результате Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо будут зависеть от миллионов кубометров искусственного снега, который можно производить только при устойчивых минусовых температурах.

Искусственное оснежение, в свою очередь, упирается в деньги. По оценкам организаторов и данным Reuters, для подготовки трасс потребуется более трех миллионов кубических метров снега, что требует огромных затрат воды, электроэнергии и инфраструктуры. Изначальный бюджет Олимпиады в 1,58 млрд евро уже вырос до более чем 2 млрд, а инфляция и логистические сложности продолжают увеличивать расходы.

Президент Международной федерации лыжного спорта Йохан Элиаш в конце 2025 года открыто заявил, что задержки с финансированием мешают своевременному производству снега и создают риски для соревнований.

Отдельную тревогу вызывает готовность объектов. До сих пор остаются сомнения по поводу трассы для бобслея и санного спорта в Кортине. Если объект не будет сдан в срок для тестовых заездов, соревнования могут перенести за пределы Италии, в том числе в американский Лейк-Плэсид, о чем сообщали Reuters и InsideTheGames.

Оргкомитет Игр и итальянские власти утверждают, что ситуация контролируемая. По их данным, к январю 2026 года уже произведено около 2,5 млн кубометров искусственного снега, а также предусмотрены резервные дни в календаре на случай погодных аномалий. При этом официальных заявлений об отмене или переносе Олимпиады нет.

Тем не менее эксперты подчеркивают, что проблемы Милана и Кортина-д’Ампеццо являются частью более широкой тенденции. Аналитики отмечают, что к середине века число городов, способных надежно принимать зимние Олимпийские игры, может сократиться почти вдвое, а мартовские Паралимпийские соревнования окажутся под еще большей угрозой из-за дальнейшего потепления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!