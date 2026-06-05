Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 узнала соперника в четвертьфинале чемпионата мира

Женская национальная сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет против Австралии в 1/4 финала чемпионата мира, который в эти дни проходит в польской столице Варшаве.

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Оппонент "сине-желтых" определился в матче плей-ин, где австралийская команда уверенно обыграла сборную Китая со счетом 21:11 и забрала путевку в четвертьфинал.

Когда состоится матч

Четвертьфинальная игра между Украиной и Австралией запланирована на субботу, 6 июня. Встреча начнется в 18:25 по киевскому времени.

Путь Украины к четвертьфиналу

Украинки напрямую вышли в 1/4 финала благодаря первому месту в группе D. Наша команда выиграла три из четырех матчей группового раунда:

Украина – Канада – 11:14

Украина – Япония – 19:18

Украина – Франция – 11:10

Украина – Литва – 16:14

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