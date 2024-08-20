Женская сборная Украины назвала состав на Евробаскет 3х3

Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу 3х3 Юрий Процюк определился с составом команды на чемпионат Европы, который пройдет в Вене 22-25 августа.

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Состав женской сборной 3х3 на чемпионат Европы: Кристина Филевич, Анжелика Ляшко, Мириам Уро-Ниле, Татьяна Юркевичус.

Сборная Украины попала в группу А, где сыграют сборные Франции и Италии. Матчи группового раунда Украина сыграет 22 августа – в 17:50 проведет матч с Италией, а в 21:55 против Франции. Матч в нашей группе между Францией и Италией намечен на 14:15.

Две лучшие команды из группы выходят в четвертьфинальный раунд, а дальше по олимпийской системе на вылет определятся призеры чемпионата Европы.

Напомним, в июне наша команда в составе Мириам Уро-Ниле, Кристины Филевич, Оксаны Молловой и Анжелики Ляшко выиграла в отборе в Братиславе все четыре матча и стала одной из 12 участниц чемпионата Европы.

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