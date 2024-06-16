Женская сборная Украины 3х3 завоевала путевку на Евробаскет

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 завоевала путевку на чемпионат Европы, который пройдет 22-25 августа в Вене. Подопечные Юрия Процюка второй год подряд и седьмой раз сыграют на континентальном первенстве.

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После трех побед в трех матчах группового этапа и автоматического выхода в полуфинал отбора женской сборной Украины оставалось выиграть один матч.

Соперником украинок стала сборная хозяек Словакия, обыгравшая Турцию в четвертьфинале 16:14. Но, несмотря на поддержку трибун, словачки не создали сборной Украине проблем – наши девушки со старта матча захватили инициативу и уверенно контролировали ход игры до победного конца – 21:13

Чемпионат Европы 3х3. Квалификация. Женщины

Братислава, Словакия

Украина – Словакия 21:13

Украина: Мириам Уро-Ниле 7 (1 дальний), Анжелика Ляшко 6 (2 дальние), Оксана Моллова 6, Кристина Филевич 2

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