Жена Шевченко показала свое свежее фото, поздравляя сына. Как сейчас выглядит Кристен Пазик

29 октября свое 20-летие отметил старший из четырех сыновей Андрея Шевченко. В честь юбилея его мать и жена главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Кристен Пазик выложила совместную фотографию, на которой она позирует вместе с мужем и своим первенцем Джорданом.

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"Поздравляю с 20-летием эту особую душу. Мы любим тебя, Джордан", – написала Пазик в Instagram.

Кроме того, американская модель выложила несколько архивных снимков, в том числе и из роддома.

Джордан Шевченко является студентом одного из самых престижных учебных заведений – Йельского университета. Несмотря на то, что с самого детства юноша живет не в Украине, парень начал изучать родной язык и интересоваться историей страны, откуда его отец. Джордан Шевченко признался, что желание узнать больше про Украину возникло после начала полномасштабного вторжения.

Кроме того, Шевченко-младший занимается волонтерской деятельностью. В студенческом сообществе он отвечает за сбор средств в поддержку Украины.

Напомним, что Шевченко 29 сентября отпраздновал свое 48-летие. 12 августа глава УАФ поздравил свою жену Кристен Пазик, с 46-летием.

Пара поженилась 14 июля 2004 года. С того времени в семье футболиста и модели родилось 4 детей: Джордан (2004), Кристиан (2006), Александр (2012) и Райдер-Габриэль (2014).

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