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Жена Шевченко показала свое свежее фото, поздравляя сына. Как сейчас выглядит Кристен Пазик

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
825
Жена Шевченко показала свое свежее фото, поздравляя сына. Как сейчас выглядит Кристен Пазик

29 октября свое 20-летие отметил старший из четырех сыновей Андрея Шевченко. В честь юбилея его мать и жена главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Кристен Пазик выложила совместную фотографию, на которой она позирует вместе с мужем и своим первенцем Джорданом.

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Жена Шевченко показала свое свежее фото, поздравляя сына. Как сейчас выглядит Кристен Пазик

"Поздравляю с 20-летием эту особую душу. Мы любим тебя, Джордан", – написала Пазик в Instagram.

Кроме того, американская модель выложила несколько архивных снимков, в том числе и из роддома.

Жена Шевченко показала свое свежее фото, поздравляя сына. Как сейчас выглядит Кристен Пазик
Жена Шевченко показала свое свежее фото, поздравляя сына. Как сейчас выглядит Кристен Пазик
Жена Шевченко показала свое свежее фото, поздравляя сына. Как сейчас выглядит Кристен Пазик
Жена Шевченко показала свое свежее фото, поздравляя сына. Как сейчас выглядит Кристен Пазик

Джордан Шевченко является студентом одного из самых престижных учебных заведений – Йельского университета. Несмотря на то, что с самого детства юноша живет не в Украине, парень начал изучать родной язык и интересоваться историей страны, откуда его отец. Джордан Шевченко признался, что желание узнать больше про Украину возникло после начала полномасштабного вторжения.

Жена Шевченко показала свое свежее фото, поздравляя сына. Как сейчас выглядит Кристен Пазик

Кроме того, Шевченко-младший занимается волонтерской деятельностью. В студенческом сообществе он отвечает за сбор средств в поддержку Украины.

Напомним, что Шевченко 29 сентября отпраздновал свое 48-летие. 12 августа глава УАФ поздравил свою жену Кристен Пазик, с 46-летием.

Жена Шевченко показала свое свежее фото, поздравляя сына. Как сейчас выглядит Кристен Пазик

Пара поженилась 14 июля 2004 года. С того времени в семье футболиста и модели родилось 4 детей: Джордан (2004), Кристиан (2006), Александр (2012) и Райдер-Габриэль (2014).

Жена Шевченко показала свое свежее фото, поздравляя сына. Как сейчас выглядит Кристен Пазик

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