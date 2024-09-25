Перед гибелью узнал о ребенке: жена убитого РФ чемпиона Европы рассказала о беременности и самых тяжелых неделях в жизни

Жена погибшего чемпиона Европы по тяжелой атлетике Александра Пелешенко Диана рассказала, что ждет ребенка от спортсмена, который в мае отдал свою жизнь за Украину на фронте. По ее словам, участник Олимпийских игр давно хотел малыша и узнал счастливую новость буквально за 10 дней до своего последнего боя.

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О своем новом статусе и переживаниях по этому поводу вторая половинка титулованного атлета решилась рассказать на своей странице в Instagram.

"Скажу так: беременность не планируемая, но желанная. Саша давно хотел бейбусика, мне что-то все было не ко времени. 23 апреля утром я пошла за тестом. Тогда я забирала каких-то родственников бабушки с вокзала, поэтому один тест сделала в "Новусе" на ж/д, а следующий – во "Львовских круассанах". Это теперь мои любимые места", – призналась Диана.

"Тесты показали едва заметную вторую полоску, и я начала звонить Саше в Покровск, сестре и куме. Где-то радовалась, где-то плакала, где-то паниковала, но взяла себя в руки и начала планировать жизнь с будущими коррективами", – вспоминает жена Пелешенко.

Планируемый осмотр у врача был назначен на 7 мая. Но в ночь с 5 на 6 мая 30-летнего чемпиона и защитника не стало после его последнего задания на Донбассе.

"Как все знают, мои планы пошли просто кувырком... Стрессы, плачи, похороны... Это были самые тяжелые несколько недель в жизни..." – призналась жена Александра.

Диана не успела встретиться с мужем после новости о своей беременности и называет первую неделю после его гибели самой тяжелой.

"И я знала, что главное – ее пережить. Потому что у нас есть ты... Твой папа всегда будет с нами. И ты все будешь знать о нем, – обратилась Пелешенко к своему будущему ребенку. – За пару недель я беру себя в руки и возвращаюсь в Киев. Уезжаю в горы. Обошла с тобой весь закарпатский хребет. Все время куда-то ездим, чтоб не быть в одиночестве".

А недавно на могиле Александра Диана узнала, что ждет именно мальчика: "У меня никакого удивления. Я почему-то так и думала, что будет Александрович".

Жена погибшего чемпиона признается, что ей очень помогла работа с психологом: "Иногда берет такая грусть, что сил нет. Я никогда этого не показываю, но внутри такая печаль... Терапия с психологом очень помогает. И вы обязательно обращайтесь, когда это необходимо... С родными ты никогда не поделишься всем, что у тебя болит внутри, потому что будет больно и им. Сил всем, кто теряет близких".

Пелешенко был уроженцем города Петрово-Красноселье в Луганской области, который сейчас оккупирован российскими войсками. Александр занял четвертое место на чемпионате мира 2015 года в Хьюстоне, а затем остановился в шаге от пьедестала на Олимпийских играх-2016 в Рио.

"Был нацелен только на медаль. Ожидал не менее чем "бронзы". На тренировках поднимал по 400 кг. Много сил пошло на тренировочный процесс. Вес удерживал, перелет, акклиматизация, травму долго залечивал. Очень много сил отдал на рывок. Это все влияет очень. Так, с чемпионата Европы прибавил к своим результатам еще 13 кг. Но сегодня не мой день", – рассказывал после Олимпиады легкоатлет в интервью segodnya.ua.

А вот в Европе следующие два года украинцу не было равных. Луганец выиграл первенство континента в 2016 году, а затем и в 2017-м. Но в 2018-м его отстранили от соревнований из-за положительного допинг-теста. Наказание тяжеловеса заканчивалось в 2026 году. А до этого он был очень востребован как специалист. По словам друзей, у него было много предложений по тренерской работе из-за границы.

Но с первых дней полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Александр взял в руки оружие и присоединился к ВСУ. За два года он успел повоевать во многих горячих точках, но в ночь с 5 на 6 мая чемпиона и защитника не стало на Донетчине.

"Я не выбирал профессию, моя Украина нуждалась в помощи, помощи каждого из нас. Мы – сильная страна и станем еще сильнее", – писал Пелешенко о службе в ВСУ.

"Доброволец ВСУ! Мог поехать, предложений по тренерской сфере было множество из-за границы! Нет! Сначала в спортивном костюме по Киеву и области гонял трехцветных, потом – в форме… Никакой награды – отказывался, когда хотели подать. 24/7 можно было на него рассчитывать. Ночью мог приехать хоть на край света", – рассказала о защитнике подруга Анна.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в бою погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике, остановившийся в шаге от медали на Олимпиаде.

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