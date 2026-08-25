Первую медаль в составе независимой сборной Украины на Олимпийских играх завоевала биатлонистка Валентина Цербе в 1994 году, а первой чемпионкой стала фигуристка Оксана Баюл на тех же соревнованиях в Лиллехаммере. Но еще двумя годами ранее на Играх в Барселоне в честь трех украинцев звучал наш национальный гимн и поднимался сине-жёлтый флаг, хотя они и приехали в Испанию в составе объединённой команды СНГ.

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Так что уже 34 года назад в Барселоне-1992 наши спортсмены заявили, что представляют именно Украину, и познакомили мир с музыкой Михаила Вербицкого. "Ще не вмерла..." звучала в честь борца Олега Кучеренко, звезды спортивной гимнастики Татьяны Гуцу и титулованной "художницы" Александры Тимошенко.

1. Олег КУЧЕРЕНКО (греко-римская борьба, 48 кг)

С разницей в сутки личное "золото" на Олимпиаде-1992 завоевали борец греко-римского стиля Олег Кучеренко и спортивная гимнастка Татьяна Гуцу. До сих пор ведутся споры, в честь кого впервые на Олимпиадах зазвучала песня "Ще не вмерла..." и был поднят украинский флаг. Но поскольку Олег завершил свои "золотые" соревнования первым, считается, что именно в честь луганчанина, выигравшего золотую медаль в весовой категории до 48 кг, победив в финале двукратного олимпийского чемпиона Винченцо Майенца по прозвищу "Кобра".

Олег не считает этот титул сенсацией, ведь к "Барселоне-1992" он уже был двукратным чемпионом мира. Правда, в 1990 году он сделал перерыв длиной более года и сначала вообще не претендовал на поездку в Испанию. Но после уговоров личного тренера сообщил наставникам сборной, что возвращается, и победил в отборочном поединке своего главного конкурента — азербайджанца Гулиева.

Кстати, Олег дружил со знаменитым российским борцом, трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным, выступая вместе с ним в юниорском возрасте. Но в феврале 2022 года бывший спортсмен и депутат Госдумы РФ пяти созывов поддержал войну и убийства украинцев.

Премию за Олимпиаду в размере 3000 долларов Кучеренко потратил на свадьбу в Луганске, которую обещал своей будущей жене. Но поскольку борьбе в начале 90-х не уделялось должного внимания и финансирования, Олег был вынужден искать работу за границей. В Германии им заинтересовались местные клубы, и Кучеренко в итоге переехал туда вместе с семьёй. Выступал за немецкую сборную, а впоследствии нашёл работу в казино.

2. Татьяна ГУЦУ (спортивная гимнастика, многоборье)

Татьяну Гуцу можно считать первой мультимедалисткой Украины на Олимпийских играх. В Барселоне-1992 на её счету "золото" в командном зачёте и абсолютном первенстве, "серебро" на брусьях и "бронза" — в вольных упражнениях. Сначала в Барселоне 15-летняя Татьяна не смогла пробиться в финал многоборья из-за грубой ошибки, но по решению тренерского штаба заменила там Розу Галиеву, которой затем отдала половину из 3000 долларов призовых.

После Олимпиады 15-летняя гимнастка завершила карьеру, поскольку осуществила свою мечту и просто не знала, куда двигаться дальше. Правда, потом она возобновила тренировки в Конча-Заспе и подумывала о возвращении, но в 1994 году её пригласили в США на открытие гимнастической школы. 17-летняя Гуцу согласилась и осталась в Америке тренироваться, начиная с зарплаты в 8 долларов 25 центов в час.

В 2016 году Татьяна открыла свою академию гимнастики в Мичигане, которая напоминает ей о родной Одессе. А также спустя 27 лет после инцидента нашла в себе силы рассказать о том, что в Штутгарте в 1991 году 15--летнюю девочку изнасиловал многократный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике белорус Виталий Щербо — как говорила Татьяна, "монстр, который держал меня в клетке на протяжении долгих лет".

Щербо заявил, что подал на одесситку в суд за клевету, но в 2021 году Гуцу рассказала в интервью sports.ru: "Имея веские доказательства, я дважды выиграла суд". И дело было закрыто.

Сейчас Татьяна воспитывает сына, нашла свою любовь в Соединенных Штатах и выиграла конкурс красоты "Миссис Мичиган-2024". А после открытия своей академии помогала детям Украины — детским домам Одессы, Киева и Харькова. Высылала одежду, спортивные товары, книги и автографы, чтобы вдохновить и поддержать их морально. Также поддерживает Украину в войне с Россией.

3. Александра ТИМОШЕНКО и Оксана СКАЛДИНА (художественная гимнастика)

Впервые сразу два украинских флага на одной церемонии награждения подняли "художницы" Тимошенко и Скалдина. При этом бронзовая медалистка Скалдина отказалась пожать руку испанке Каролине Паскуаль, считая, что у неё отобрали "серебро". Также украинку Скалдину до последнего пытались отстранить от участия в Играх в пользу россиянки Костиной. Тимошенко отстранить не могли, поэтому оказывали моральное давление на Оксану.

Однако после Олимпиады, обидевшись на судей и весь мир, Скалдина вышла замуж за российского пятиборца и будущего депутата Госдумы от "Единой России" Сватковского и переехала в Москву. Однажды в интервью уроженка Запорожья заявила, что никогда не считала себя украинской гимнасткой. Тем временем брак спортсменов распался, несмотря на дочь. Политик нашёл себе молодую бизнес-леди.

20-летняя Тимошенко после золотой медали Игр-1992 также завершила карьеру. Чемпионке предложили пятилетний контракт тренера в Германии, и она согласилась. Однако потом Александра поняла, что одной гимнастики ей недостаточно. Поэтому, пока дочь была маленькой, она получила второе образование — юридическое, окончив университет в Австрии.

Тимошенко работала в Австрии в адвокатской конторе. Но после того, как в автокатастрофе погиб муж Александры, ей пришлось заняться его бизнесом, где юридическое образование пригодилось. Не забыла Тимошенко и о спорте, войдя в состав комитета по художественной гимнастике Австрии. Недавно она навещала в Киеве свою бывшую тренершу Альбину Дерюгину.

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