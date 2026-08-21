Украинский чемпион возглавил налоговую службу в России и обязан своей карьерой убийце: чем занимается золотой медалист Олимпиады-1996

Летом 1996 года уроженец Северной Осетии Тимур Таймазов принес Украине олимпийское "золото" в тяжелой атлетике, параллельно установив мировой рекорд, подняв над головой в толчке 236 кг. Но сегодня 55-летний Таймазов занимает руководящую должность в России и подозревается в связях с местным криминалитетом. А его брат даже участвовал в "СВО".

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В 30-ю годовщину первого олимпийского "золота" независимой украинской команды по тяжелой атлетике OBOZ.UA вспомнил о победе Таймазова, его предательстве и стремительном пути к власти в РФ.

Таймазов родился в Северной Осетии, где и начал заниматься тяжелой атлетикой под руководством рекордсменов мира Феликса и Виктора Наниевых. Уже в 17 лет он стал мастером спорта СССР, а впоследствии — мастером спорта международного класса и победителем юношеских соревнований РСФСР и Советского Союза. Однако никакие титулы не избавили парня от армии.

Спортсмена призвали в 1989 году, а служить его отправили в Украину, где он продолжил тренироваться. Но уже у известного специалиста из Хмельницкой области Михаила Мацьохи. В 1991 году выиграл последний советский чемпионат среди взрослых.

После армии Таймазов остался в Украине и быстро пробился в сборную, в составе которой выступал на многих соревнованиях, в частности выиграл чемпионат Европы 1992 года в весовой категории до 100 кг, а также стал серебряным призёром Олимпиады-1992 под флагом объединенной команды СНГ. В 1993 году Таймазов вновь стал сильнейшим в Европе, но уже в новой весовой категории — до 108 кг. А позже в том же году пополнил свою коллекцию и первым мировым титулом.

Одним из главных соперников Таймазова в его весовой категории был украинец Игорь Разорёнов, который оказался сильнее всех на чемпионате мира 1995 года, поэтому на Игры-1996 в Атланте в статусе №1 на планете ехал дончанин Разорьонов. Однако, к сожалению, к своей первой Олимпиаде Игорь подходил с серьезными проблемами со здоровьем: отбирался с трудом, но был готов выступать.

Однако после укола, сделанного врачом на соревнованиях, Олимпиада для него закончилась: "Я привык поднимать, ориентируясь на ощущения, а после укола у меня пропала чувствительность. Было ощущение, что вылечился. Обманчиво, сами понимаете". Игры для Разорёнова закончились уже после первой попытки, а впоследствии, после тяжёлой травмы спины, ему пришлось восстанавливаться в течение изнурительных двух лет.

Сходом с дистанции Игоря в Атланте в полной мере воспользовался Таймазов, который еще и установил мировой рекорд в толчке – 236 кг. К этому он добавил ещё 195 кг в рывке, хотя на его счету было и мировое достижение в этом виде – 200 кг. И рекорды Таймазова оставались непобитыми ещё в течение нескольких лет – до изменения весовых категорий.

По возвращении с Олимпиады, помимо 50 000 призовых от Министерства спорта и новенькой "Мазды", уроженец Северной Осетии был награжден крестом "За мужество". Также он получил почетную награду Президента Украины и диплом экономического факультета Хмельницкого технологического института. Однако это не привязало Таймазова к нашей стране, и вскоре он вернулся в государство-террористку.

В РФ бывший спортсмен окончил Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности", а также Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности "юрист".

Поддерживая действующую российскую власть, Таймазов очень стремительно поднимался по карьерной лестнице: был депутатом Парламента Республики Северная Осетия-Алания от регионального отделения партии "Единая Россия", а в июне 2009 года Таймазова назначили на должность руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Северная Осетия-Алания. И до сих пор занимает эту должность.

Хотя в марте 2025 года главарь банды киллеров Аслан "Джако" Гагиев, отбывающий пожизненное заключение, сделал серию шокирующих откровений о криминальном мире Северного Кавказа. Гагиев заявил, что был тесно связан с действующим руководителем Управления ФСБ России по Республике Северная Осетия-Алания Тимуром Таймазовым.

По словам киллера, бывший тяжелоатлет обязан ему практически всем — избежанием уголовного дела, карьерой и даже спасением собственной семьи. Джако утверждает, что в своё время испытывал симпатию и уважение к главному налоговику Северной Осетии из-за его спортивных достижений и в своё время, имея возможность входить во многие кабинеты власти, он заступился за Таймазова, когда того выгнали из налоговой и возбудили против него уголовное дело.

Но благодаря покровительству наемного убийцы уголовное дело было прекращено, а вскоре чемпиона вернули на работу. Кроме того, Гагиев рассказал, что спас сына Таймазова от похищения и сохранил ему семью. Мол, ребенка должны были похитить из-за того, что налоговик "перепутал берега".

Еще дальше зашел младший брат Тимура — олимпийский чемпион по вольной борьбе под флагом Узбекистана Артур Таймазов, которого лишили золотых медалей Игр 2008-го и 2012 годов за допинг. В ноябре 2022 года депутата российской Госдумы заметили на Донбассе. По информации российских СМИ, Артур присматривался к донецким подразделениям, чтобы определиться, за какое из них он будет воевать.

Но учитывая, что младший брат тяжелоатлета продолжает занимать место в Думе и, по сообщениям СМИ, имеет связи с московской мэрией Сергея Собянина и столичными коррупционными схемами, ему не захотелось стать удобрением на полях Донбасса.

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