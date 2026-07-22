"Заря" разобралась с футболистом, который отказался возвращаться в Украину

Луганская "Заря" объявила о переходе словенского защитника Жана Тронтеля в словацкий "ДАК 1904". Трансфер состоялся после того, как футболист отказался возвращаться в расположение украинского клуба по окончании аренды в Хорватии.

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О переходе Тронтеля официально сообщила пресс-служба "Зари". Правый защитник продолжит карьеру в чемпионате Словакии, где будет выступать за "ДАК 1904" из Дунайской Стреды.

Как сообщает Игорь Бурбас, 26-летний словенец после завершения аренды в хорватской "Горице" сообщил руководству луганского клуба, что не намерен возвращаться в Украину из-за продолжающейся войны. В результате стороны решили оформить полноценный трансфер.

Тронтель стал игроком "Зари" летом 2024 года. За украинский клуб он провел 27 матчей и отдал одну результативную передачу. Минувший сезон защитник провел в составе "Горицы", где сыграл 37 встреч, забил четыре мяча и сделал пять ассистов.

По данным источников, аналогичная ситуация возникла и с боснийским полузащитником Неманьей Анджушичем, который также не хочет возвращаться в Украину после рождения сына. При этом еще один легионер "Зари", Деян Попара, продолжает сотрудничество с клубом.

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