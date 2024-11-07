Самой красивой гимнастке сборной Украины запрещали вставать с кровати: что случилось с последней чемпионкой мира, которая тяжело болела и была депутатом

Несмотря на все традиции в спортивной гимнастике, последний раз украинка поднималась на пьедестал чемпионата мира 18 лет назад, когда Ирина Краснянская выиграла "золото" в упражнениях на бревне, и это после тяжелой болезни, когда врачи запрещали ей даже подниматься с кровати. Спортсменка из Черкасс была претенденткой на медаль на Олимпиаде-2008, а после ухода из спорта даже стала депутатом. Но дальнейшую жизнь связала с США.

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Ирина Краснянская родилась 19 ноября 1987 года в российской Вологде, но вскоре семья переехала в Черкассы, где будущая чемпионка познакомилась со спортивной гимнастикой. В местную секцию маленькую Иринку отобрала ее первая тренер Алла Красовская, когда увидела худенькую 5-летнюю девочку в садике.

Поначалу тренировки больше напоминали игру. К тому же Краснянской понравился гимнастический зал – его необычные снаряды и сама атмосфера: "Особенно понравилось бревно. Это мой любимый снаряд. Помню, маленькой любила ходить бордюрчиками по дороге, "отрабатывала" элементы после занятий".

Ирина стремительно прогрессировала и в 12 лет переехала в Киев, чтобы готовиться уже на базе в Конча-Заспе под руководством Инны Коробчинской. Девочка продолжала добросовестно работать, не смотря на разлуку с родителями и травмы, без которых в спортивной гимнастике, к сожалению, невозможно обойтись. Первое повреждение будущая чемпионка получила, когда поскользнулась на бревне, неудачно спрыгнула и сломала руку.

Как позже рассказывала Краснянская, только на голеностопах переломов шесть было точно. А еще травмы пяток, колен, локтей. Но это не останавливало гимнастку, пробившуюся в сборную Украины.

В 2003-м она стала финалисткой чемпионата мира в Анахайме на своих любимых снарядах брусьях и колоде. А в следующем году на европейском первенстве взяла "серебро" вместе с командой и бронзовую награду на брусьях.

К сожалению, на Олимпиаде-2004 в Афинах Ирина в составе сборной Украины остановилась в шаге от медали в командном турнире: "Я не плакала, но чувства были смешаны. С одной стороны, радость, с другой – обида. Жаль, что совсем чуть-чуть не хватило до пьедестала".

Однако наибольшее испытание в карьере ждало Краснянскую осенью 2005 года. Как и большинство гимнастов, она настолько привыкла не обращать большого внимания на самочувствие, что вышло соревноваться на чемпионате Украины с болезнью Боткина.

"В глазах темнеет, звездочки летают, сил нет, живот болит. До конца терпела, потому что надо было отбираться на чемпионат мира. Остановилась чуть ли не в полуобморочном состоянии, когда глаза были желтыми. Врач посмотрел, и диагноз прозвучал как приговор. Конечно, сразу навернулись слезы. Я понимала, что не смогу так просто попрощаться с гимнастикой", – признавалась Краснянская.

Но, к счастью для девушки, рядом с ней был отец-врач, тщательно изучивший болезнь и давший дочери надежду. Ирина начала лечение. В течение месяца просто лежала. Встать с кровати позволяли только сходить в туалет или поесть, и сразу назад – в горизонтальное положение. Даже читала лежа.

"За месяц до Нового года съездила в Кончу-Заспу. Пообщалась с девушками, просто сходила в зал. Потом начала гулять, потом бегать и разминаться. Через пять-шесть месяцев начала потихоньку тренироваться. В общем со дня начала болезни ко дню победы на чемпионате мира прошел год", – рассказывала спортсменка.

На самом деле после такого диагноза возвращение Ирины в большой спорт и столь громкая победа стали настоящим чудом. А она подарила Украине первую за последние 10 лет золотую награду чемпионата мира.

На том мировом первенстве 2006-го в Орхусе тренерский штаб нашей сборной возлагал определенные медальные надежды и на брусья, где Краснянская была призером Европы. Но на брусьях лидеру "сине-желтых" пришлось очень тяжело, ведь она знала, что комбинация на этом снаряде у нее не полностью готова после болезни и травм.

Плюс выступление украинки задержали на 15 минут из-за румынской гимнастки: "Жерди проверила несколько раз, с тренером поговорила, чувствую – холона. Нервы были на грани. Не справилась". Выступление Ирины закончилось досадным падением, и она заняла последнее, восьмое место.

На следующий день в финале на бревне Краснянская выступала пяткой после главных претенденток на награды. А позицию лидера занимала румынка Сандра Ралука Избаса, получившая за свое выступление 15,500 балла. Тогда Ирина собрали все силы и продемонстрировала насыщенную сложную программу, поразительный акробатический ряд и идеальный баланс.

Судьи очень долго выставляли оценки после выступления Ирины, но в итоге она опередила румынку на 0,075 балла и принесла Украине золотую медаль.

"На колоде было уже не так важно, какую оценку поставят. Я сделала, что могла, и от меня больше ничего не зависело. Мандражу не чувствовала. Удивлялась только: сколько можно считать! А когда высветилась сумма, обрадовалась, что уже минимум третья и что получила звание заслуженного мастера спорта. Больше мне ничего не нужно было.

А именем Краснянской был назван один из элементов на бревне категории D. Вспоминая создание своего фирменного переворота, гимнастка рассказала о видеозаписи соревнований, на которых один мальчик делал схожий элемент: "Поскольку у меня плечи мягкие и сильные, мы тоже решили попробовать его. Нужно было месяца два-три. Потом вставили в комбинацию.

Однако в итоге все страдания оказались не напрасны, ведь, конечно, очень приятно оставить свой след в спортивной гимнастике. Дома, кроме звания Заслуженного мастера спорта и безумного интереса журналистов, Ирина и ее тренер получили президентскую стипендию в размере 9 тысяч гривен.

После триумфального чемпионата мира Ирину называли одной из фавориток и Олимпийских Игр в Пекине-2008, во всяком случае, на фирменном бревне. Однако девушку стали преследовать травмы. Из-за проблем со здоровьем она не поехала на чемпионат Европы, а перед мировым первенством снова получила повреждение.

Краснянская не могла как следует встать на ноги: только подготовится, как что-нибудь случается снова. И Олимпиада-2008 не стала исключением. Перед Пекином гимнастку беспокоила боль в спине. Из-за чего ей пришлось сокращать тренировки, упростить комбинацию на брусьях и бревне, ведь она просто не могла долго работать.

Как потом рассказывала Ирина, спина "забивалась", боли были очень резкими, и из-за этого каждый день возникали какие-то недоработки, которые наслоились друг на друга: "И в самый ответственный момент, когда нужно выйти и показать себя, произошел срыв".

В итоге на соревнованиях в Китае украинка провалила квалификации, не отобравшись ни в многоборье, ни в какой-либо из финалов. По дороге домой, несмотря на все проблемы, Ирина собиралась продолжать, но организм сказал: "Нет". На тренировках спину просто заклинивали и приходилось уходить, держусь за стенку, а потом отходили по два-три дня.

"Если Краснянская жаловалась на боль, то ей было не просто больно, а очень больно. Ирина была не просто красивой, элегантной гимнасткой, украшением сборной, но и поддержкой для девчонок. Она искренне надеялась восстановиться после травмы и продолжить выступления, однако боли в спине ее слишком сильно донимали. И тогда мы решили, что нет смысла дальше мучиться", – рассказывала Инна Коробчинская.

После завершения своей профессиональной карьеры гимнастка окончила Харьковскую академию физической культуры и спорта по специальности "Тренер по спортивной гимнастике, учитель физкультуры". Пробовала себя в судействе и работала на должности тренера-преподавателя по хореографии в комплексной детской юношеской спортивной школе "Спартак" в родных Черкассах.

Она наконец получила возможность не просыпаться чуть свет и кушать все, что хочется и когда хочется. Хотя и до этого могла баловать себя сладостями или жареным картофелем.

Однако тренерства и судейства Ирине было мало, и она решила пойти в политику, получив мандат депутата Черкасского областного совета VI созыва от Партии Регионов. Но в апреле 2013 попросила прекратить ее полномочия досрочно. После чего тренировала в Швейцарии, а затем осела в Америке.

Летом 2014 года Краснянская вышла замуж и вскоре родила дочь. Сейчас живет и готовит гимнасток в Лос-Анджелисе, но не забывает и про Украину.

После начала полномасштабного вторжения РФ Ирина с семьей и родными посещала акции в поддержку своей родины, собирала помощь для украинских детей и выступала за недопуск к соревнованиям спортсменов из РФ и Белоруссии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о трагедии украинской гимнастки, которая через одно движение проиграла олимпийское "золото", а затем покинула страну.

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