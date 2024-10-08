Трагедия украинской гимнастки, проигравшей олимпийское 'золото' из-за одного движения: преемница Подкопаевой даже покинула страну

Уроженка Херсона Виктория Карпенко рассматривалась как преемница олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Лилии Подкопаевой, особенно после серебряной медали чемпионата мира 1999 года в многоборье. И была в шаге от "золота" на Играх-2000 в Сиднее, но одно неосторожное движение поставило крест на всех ожиданиях, после чего карьера лидера сборной Украины пошла под откос.

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OBOZ.UA вспомнил один из самых драматичных моментов Олимпиады в Австралии, закончившийся личной трагедией для Карпенко и огромным разочарованием для всей нашей команды.

Карпенко вышла на мировую арену накануне ОИ-1996 в Атланте, приняв участие в чемпионате мира 1995 года в японском Сабае. Там 14-летняя девушка продемонстрировала, что имеет потенциал на будущее, но еще не дотягивала до топ-уровня.

А звездой этого форума стала другая украинка, Лилия Подкопаева, которая выиграла абсолютное первенство, оставив позади будущую приспешницу Путина, россиянку Хоркину, а также праздновала победу в опорном прыжке и одержала победу еще по серебру на брусьях и бревне.

Виктория продолжала прогрессировать, но повредила бедренную кость и не смогла посоревноваться за место на Олимпийских играх 1996 года. Вообще травмы украли у Карпенко не только много здоровья, но и времени. В следующем году во время тренировки она сломала палец и была вынуждена наблюдать за чемпионатом мира-1997 в качестве зрителя.

Однако в 1998 году Виктория наконец-то начала свое восхождение на верхушку. В марте украинка неожиданно выиграла Кубок Америки, где оказалась лучше чемпионки США Ванессы Атлер и будущего призера Олимпиады-2000 Кристен Мелони. Говорили, что это стало сюрпризом даже тренерам нашей сборной.

А в апреле Карпенко стала серебряным призером чемпионата Европы не только в команде, но и на брусьях. И остановилась в шаге от награды в абсолютном первенстве, финишировав четвертой.

Настоящим прорывом для гимнастки из Херсона стал чемпионат мира 1999 года в Китае, где Карпенко показала мощные выступления в многоборье и заняла второе место, уступив какие-то сотые титулованной румынке Марии Олару. Вот здесь на Викторию уже посмотрели по-другому, в одно мгновение она стала одной из претенденток на олимпийское "золото" Сиднея-2000 вместе с румынками Аманар и Олару и россиянкой Хоркиной.

В начале 2000 года Карпенко продолжала набирать обороты, выиграла четыре награды на разминочном перед австралийскими играми чемпионате Европы в Париже. Заняв третье место в многоборье, она также завоевала "серебро" на брусках, в свободных упражнениях и командных соревнованиях.

В Сидней Виктория прилетела в великолепной форме. Кстати, ее личным тренером был известный отечественный специалист Олег Остапенко, который в 1992 году привел к статусу двукратной олимпийской чемпионки Татьяну Лысенко – в упражнениях на колоде и командном первенстве, а уже через четыре года Игры в Атланте стали триумфом для другой ученицы Остапенко, Лили Подкопаевой – два "золота", в частности в абсолюте, и одно "серебро".

Должна бы пойти по пути своих титулованных предшественниц и Карпенко. Тем более что перед последней ротацией в многоборье на Олимпиаде-2000 она возглавляла турнирную таблицу. Оставалось сделать чисто свободные упражнения, которые были одной из сильных сторон Виктории, и убирай "золото" или хотя бы "серебро".

Но во время выступления украинка совершила ошибку, которую было трудно предсказать. После связки прыжков, когда уже приземлилась на обе ноги, словно зацепилась пальцами за покрытие, споткнулась, упала на колено и вышла за ковер. Это была роковая ошибка. За свое выступление она получила всего 8,725 балла, и поскольку плотность результатов была очень большой, упала с первого на 12 место. А победу праздновала румынка Симона Аманар.

Безусловно, драма в многоборье повлияла и на выступление Виктории в абсолюте. Поэтому в итоге ее лучшим показателем в Сиднее стало четвертое место на разновысоких брусьях. И после этого карьера Карпенко резко пошла на убыль. Или даже вошла в крутое пике.

И действительно ли гимнастку замучили травмы, или неудача на Олимпиаде стала слишком сильным психологическим ударом, но спортсменка фактически исчезла на два года, пока в октябре 2002 года не стало известно, что многолетний лидер украинской сборной больше не будет выступать за нашу страну. Вице-чемпионка мира-1999 решила представлять Болгарию.

"Для меня просто нет места в сборной. Украинская федерация гимнастики не возражала против моего переезда в Болгарию. Теперь я живу и тренируюсь в Софии в комплексе National Center-Rakovski, мой тренер – наставник женской болгарской сборной Георгий Виденов. Я все еще хочу успешно выступить на Олимпийских играх. Гимнастика по-прежнему занимает в моей жизни ведущее место. Я намерен выступать, по меньшей мере, до конца 2004 года. Надеюсь, поклонники гимнастики с пониманием отнесутся к моему решению", – объяснила тогда Виктория.

В сборной Украины было несколько иного мнения по поводу выступлений Карпенко, но поскольку она не пылала желанием возвращаться в национальную команду, держать насильно не стали и даже нашли приемлемый для всех вариант.

"Считаю, если бы Виктория Карпенко осталась в Украине, то имела бы больше возможностей для продолжения спортивной карьеры. Да и заработала бы больше", – отмечал тогда главный тренер нашей женской сборной Виктор Лутоенко.

"К сожалению, Виктория год после Олимпиады не выступала, значительно прибавила в весе. Но мы держали ее в сборной, платили зарплату. Однако вместо успешных выступлений получали от нее только обещания – она так и не представила Украину на нескольких ответственных международных соревнованиях. Мы сами предложили Карпенко такой вариант – переехать в Болгарию, чтобы продолжить карьеру", – объяснил наставник.

Но в новой стране у Карпенко не сложилось. Она ненадолго вернулась к соревнованиям в 2003 году, заняв второе место на чемпионате страны и выиграв Кубок. Виктория попадали в призы на различных международных соревнованиях, но на чемпионате мира даже не прошла квалификацию в многоборье, заняв 37 место. После чего из-за травм и личных обстоятельств взяла паузу еще на три года. И об участии в Олимпиаде-2004 даже не шла речь...

Карпенко сделала еще одну попытку вернуться в 2006, но и она не была удачной. Кто-то писал, что восстановить форму ей мешали травмы, но были и те, кто считал, что Виктория так и не смогла прийти в себя после той судьбоносной ошибки в Сиднее, которая стоила ей не только 50 000 долларов призовых, но и дальнейшей карьеры.

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