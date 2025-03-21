Ребров перевернул игру заменами: как Украина обыграла Бельгию джокерами. Тактический обзор матча

В первом матче плей-офф Лиги наций Украина обыграла Бельгию 3:1. Силами Гуцуляка, Ваната и Забарного нам удалось создать камбэк и отыграться против достаточно сильного соперника. Несмотря на потерю сразу двух правых защитников, команда Реброва добилась удобного результата. Как желто-синим удалось выжать максимум из первой важной игры – рассказывает OBOZ.UA.

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Стартовые составы

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Калюжный, Судаков, Шапаренко, Зинченко, Цыганков, Яремчук

Бельгия: Куртуа, где Кейпер, Дебаст, де Винтер, Мехеле, Менье, Троссард, де Брюйне, Тилеманс, где Кетеларе, Лукаку

Первый тайм. Хотели забить все, но убила Бельгия

Ожидаемо, игра началась с инициативой гостей. Украина сознательно отдала мяч и смотрела, что покажет соперник на этот раз. Понравилась стартовая интенсивность со стороны украинских футболистов: Калюжный постоянно давил на де Брюйне, Яремчук отходил назад для контроля центра, а Цыганков проверил внимательность Куртуа ударом в угол. Прекрасный момент возник уже на 10-й минуте, где Яремчуку дали очень много времени для подготовки собственного удара - голкипер еще раз потащил.

Было заметно, что сборная Бельгии не успела достаточно подготовиться к требованиям тренера, а сам Гарсия перед матчем публично не рассказывал особенности подготовки. Мешали еще и кадровые потери, ведь дьяволы имели немало универсалов, но на важные незаменимые позиции не было подмены. Результат давал хаос: неожиданные передачи куда-то вперед позволяли столь же неожиданно разрезать последнюю линию нашей команды. Так несколько раз вывели на ударную позицию Лукаку – отрабатывали против него несколько футболистов, а однажды даже Лунин бросался в ноги.

Чтобы наладить игру, сопернику понадобилось 20 минут. Бельгийцы также не стеснялись бросаться в ноги – фол был в любой ситуации с угрозой провала. Это дало свои "плоды" - Троссард нечаянно упал на Конопю и сломал защитника. Впервые за долгое время вышел представитель "Карпат", на фланге появился Сыч. Когда дьяволы поняли, что к чему, то начали открываться шире и предлагали больше возможностей развития атаки. И без того перегруженная зона украинского правого фланга стала еще более насыщенной – соперники пытались пройти через неразогретого футболиста.

Украина в свою очередь не закрывалась в 5 защитников, это было слишком опасно для столь активного футбола. Забарный контролировал Лукаку персонально, другие играли по ситуации. Проблематично было с выходом в атаку: любой такой эпизод мы сразу теряли – до конца первого тайма желто-синие не показали ни одного опасного момента у чужих ворот. Зато стало больше работы у Лунина, потому что дьяволы начали давить уже обоими флангами и равномерно распределять атакующие усилия.

К концу тайма Бельгия получила ощутимое преимущество и смогла все же реализовать его. На подаче де Брюйне, Лукаку подставил голову и пустил мяч мимо вратаря. Они достигли желаемого – развили успех из постепенного давления. Украина равномерно распределила свои усилия: у Калюжного, Зинченко, Шапаренко, Цыганкова было одинаковое количество касаний почти на каждого игрока в центре. Проблема в том, что все обострение осталось в первых минутах. Ближе к перерыву мы катали мяч без инициативы в продвижении вперед. Хорошие 45 минут, хотя тогда вспомнилась примета: Украина хорошо проводит только один из таймов в любом матче.

Второй тайм. Фантастическое шоу от Украины

После перерыва ничего не изменилось в агрессии соперников – по ногам прилетело уже Шапаренко. Бельгия перестроилась: стала в 4 защитника, оставляя варианты для быстрых контрвыпадов, что им часто удавалось. Вторым ударом по защите стала травма уже Сыча: через час желто-синие потеряли двух правых защитников; оба травмировались без прямого участия гостей. Разбудил всех Зинченко – после очередного фола бельгийцев, Зина мощно пробил со штрафного, но мяч попал в штангу. Этот момент взбудоражил команду, а Ребров пошел на тройную замену.

Капитаном соперника был Лукаку, бельгийцы нуждались в уверенном футболисте во главе. Статус потерял де Брюйне – Кевин вошел в слабую фазу, где ему многое не удается за "Манчестер Сити". В течение первого тайма полузащитник не являлся приоритетом для паса в центре, из-за чего больше мяч получал на стандартах. Ассист всколыхнул де Брюйне и он проявился на 50-х минутах двумя дальними ударами, но без сложностей для Лунина.

К атаке активно подключались латерали, особенно Миколенко. Центр нам закрыли, Тилеманс там постоянно подстерегал Судакова, полностью выключив украинского футболиста, а Шапаренко закрывал Троссард. Поэтому на пользу нам сработали замены: Гуцуляк смело пошел на де Винтера, несмотря на угрозу открытия большого пространства для атаки на наши ворота. Нападающий подставил ногу и выгрыз мяч. А дальше дело навыков: выход на голкипера и точный удар низом в угол мимо Куртуа.

Последние 20 минут украинцы играли хитростями: мы могли увидеть долгое держание мяча в квадрате, постоянные неочевидные передачи или сброс под удар с последующим пасом. Иногда приходилось отходить до Лунина, чтобы заново начать давление под удобным углом. И это также стало частью тактики, когда фланговый Зинченко отдал на Судакова, тот вывел Цыганкова на удобную позицию – и Ванат завершил прострел вторым голом. А потом случился и третий, где Забарный вовремя оказался на замыкании.

Через 15 минут Украина полностью изменила игру, поэтому Гарсия идет ва-банк: выпускает Николя и Салемакерса, повышая голевой потенциал. Тем временем у наших футболистов заиграл кураж – большая роль для каждого на поле и качество в исполнении. А еще больше открываний в свободные зоны и схема 4-3-3, чтобы быть готовыми к новой попытке атаки. Бельгии так ничего и не удалось сотворить после трех пропущенных мячей. Своевременные и точные замены, умноженные на перестановки на поле, позволили зацепиться за камбэк и доиграть матч по собственным правилам.

3:1 – Украина выигрывает Бельгию в первом матче и становится ближе к повышению в Лиге наций. Впервые за долгое время не сработала примета, что желто-синие хорошо играют только один тайм. На этот раз первый получился неплохим, второй уже взрывным. Впереди – чрезвычайно сложная выездная игра в Бельгии, но у нас есть хороший гандикап. Главное теперь не потерять тот же кураж.