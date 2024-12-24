О футбольной карьере знаменитого нападающего киевского "Динамо" Анатолия Бышовца OBOZREVATEL неоднократно рассказывал вам, друзья.

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В 27 лет капитан киевлян завершил свою карьеру игрока. Многочисленные травмы заставили это сделать. Защитники были безжалостными с ним – как отечественные, так и зарубежные. Частенько арбитры сквозь пальцы смотрели на эти нарушения. А костоломов хватало.

Некоторые тренеры, напутствуя своего защитника на игру с "Динамо", говорили: "Покажи Бышовцу наконец, что ты защитник, а не тряпка". И тот, выполняя установку тренера, из шкуры лез.

Как-то Анатолий рассказывал: "В ответном матче еврокубка в Забже с "Гурником" польский защитник въехал в мое колено. Я от боли зубы сцепил. Любанский, с которым я дружил, прекрасный нападающий, промчался через все поле и как закричит на своего партнера: "Цо ты робиш, курва!"

Работал в динамовской школе

Тренером Бышовец стал в 28 лет. Начал с детской футбольной школы "Динамо", выпускником которой сам был. Среди его подопечных был и Алексей Михайличенко. Спустя годы он сказал: "Бышовец научил меня играть в футбол, а Лобановский – в большой футбол". О своем ученике тренер сказал: "На моих глазах состоялось перевоплощение гадкого утенка в белого лебедя".

Затем Бышовец был старшим тренером динамовской школы, ее директором. Многие выпускники школы играли в основном составе "Динамо", продолжает она давать своих выпускников и по сей день.

Олимпийские чемпионы Сеула

Переехав в Москву, с июля 1986 года Бышовец возглавил олимпийскую сборную бывшего СССР. Готовил ее к Олимпиаде-1988 в Сеуле. В том олимпийском цикле можно было за свою сборную заявлять профессионалов при условии, что они не были участниками чемпионатов мира.

Возглавляя олимпийскую сборную, Бышовец достиг самого большого успеха в своей тренерской карьере, приведя команду к золотым наградам Игр. Вот какими были результаты игр нашей команды на стадионах Тэгу, Пусана и Сеула: Южная Корея – СССР – 0:0, СССР – Аргентина – 2:1, СССР – США – 4:2, СССР – Австралия – 3:0, СССР – Италия – 3:0. В финале наша сборная обыграла команду Бразилии – 2:1.

Олимпийскими чемпионами в Украину вернулись Алексей Михайличенко ("Динамо"), Владимир Лютый и Алексей Чередник (оба – "Днепр").

Тренерская карьера Анатолия Федоровича продолжалась. Он был главным тренером сборной СНГ, клубов "Динамо" (Москва), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Анжи" (Махачкала), "Томь" (Томск), "Локомотив" (Москва), "Кубань" (Краснодар), "Шахтер" (Донецк). Поработал, и довольно успешно, за рубежом в клубных командах АЕЛ (Лимассол, Кипр), "Маритиму" (Португалия), "Хартс" (Шотландия). Не ошибусь, сказав, что столько команд не тренировал ни один наш тренер.

Вот такой он – "Быш", как любя называли болельщики коренного киевлянина, великолепного нападающего и тренера Анатолия Федоровича Бышовца.