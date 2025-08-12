Загадочная смерть спортсмена на Всемирных играх в Китае: итальянец потерял сознание во время соревнований, и четыре дня врачи боролись за его жизнь

Итальянский атлет Маттиа Дебертолис умер в одной из больниц Китая после того, как потерял сознание во время соревнований по спортивному ориентированию на Всемирных играх-2025. О трагедии в провинции Сычуань сообщила Международная федерация спортивного ориентирования.

Известно, что 29-летнего Дебертолиса нашли без сознания утром 8 августа в Чэнду во время соревнований по ориентированию среди мужчин на средней дистанции. В тот день участники вышли на старт, когда температура на улице уже достигала 40 градусов. По словам организаторов, итальянскому спортсмену оказали немедленную квалифицированную помощь в одном из ведущих медицинских учреждений Китая.

Мать и брат Маттиа немедленно отправились в Чэнду, но мужчине с каждым днем становилось только хуже. К сожалению, медики не смогли спасти итальянца – он умер через четыре дня после госпитализации, 12 августа 2025 года. Причина болезни и гибели Дебертолиса до сих пор не разглашается, но, по информации Elmundo, "его "недоверчивая" семья требует объяснений, а национальная федерация опасается, что спасатели прибыли слишком поздно".

Президент Итальянской федерации спортивного ориентирования (FISO) Роберто Прадель сообщил, что GPS Маттиа перестал работать во время гонки: "На некоторое время он оставался на одном месте, и мы все подумали, что это техническая приостановка, как это часто случается на соревнованиях по ориентированию". Но именно в тот момент, когда считалось, что это техническая проблема, итальянцу стало плохо, он пытался позвать на помощь, а затем потерял сознание.

Сообщается, что в детстве и юности Дебертолис был разноплановым атлетом, кроме спортивного ориентирования занимался лыжными гонками и футболом. Однако его любовь к навигации и поиску контрольных точек заставила отдать предпочтение именно ориентированию и начать профессиональную карьеру в этом виде.

Маттиа выступал на элитном уровне в составе сборной Италии и участвовал в нескольких чемпионатах и кубках мира. Одним из самых ярких моментов его международных выступлений стало пятое место в финале Кубка мира 2022 года в эстафете. А в этом году Дебертолис имел амбициозные планы на Всемирные игры-2025.

Однако 8 августа прямо во время соревнований ему стало плохо, а китайские медики оказались бессильны. По иронии судьбы, серебряным призером в той гонке стал партнер Маттиа по сборной Италии Франческо Мариани, который проиграл две минуты и 21 секунду швейцарцу Риккардо Ранкану.

Интересно, что Маттиа был не только спортсменом элитного уровня, но и высококвалифицированным инженером-строителем, который учился на докторантуре в университете Стокгольма, где и жил в последнее время и был членом клуба спортивного ориентирования IFK Lidingö.

