Россиянку заставили слушать гимн Украины на Всемирных играх после мирового рекорда нашей пловчихи. Видео

Украинка София Гречко завоевала золотую медаль Всемирных игр 2025 года, которые в эти дни проходят в китайском Чэнду. Наша соотечественница победила в заплыве на 400 метров в ластах. При этом 20-летняя спортсменка установила мировой рекорд, показав время 3:11,88.

Более того, Украина завоевала в этой дисциплине двойной подиум. Второе место в заплыве заняла Анна Яковлева, которая отстала от соотечественницы лишь на 39 сотых секунды. Третье место заняла представительница страны-агрессора – россиянка Елизавета Купрессова проиграла Гречко 2,23 секунды.

В активе нашей сборной на Всемирных играх уже 23 медали – по общему количеству "сине-желтые" входят в тройку лучших в зачете. Украинцы завоевали восемь золотых, девять серебряных и шесть бронзовых наград.

Накануне мужская сборная Украины стала обладателем "серебра" в эстафете 4×50 метров в моноласте на Всемирных играх-2025 после того, как была дисквалифицирована команда хозяев.

Как сообщал OBOZ.UA, сборную Украины пытались не допустить на церемонию открытия Всемирных игр из-за сине-желтой формы. Позже стали известны подробности инцидента.

