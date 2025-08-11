УкраїнськаУКР
русскийРУС

Россиянку заставили слушать гимн Украины на Всемирных играх после мирового рекорда нашей пловчихи. Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
3,0 т.
Россиянку заставили слушать гимн Украины на Всемирных играх после мирового рекорда нашей пловчихи. Видео

Украинка София Гречко завоевала золотую медаль Всемирных игр 2025 года, которые в эти дни проходят в китайском Чэнду. Наша соотечественница победила в заплыве на 400 метров в ластах. При этом 20-летняя спортсменка установила мировой рекорд, показав время 3:11,88.

Видео дня

Более того, Украина завоевала в этой дисциплине двойной подиум. Второе место в заплыве заняла Анна Яковлева, которая отстала от соотечественницы лишь на 39 сотых секунды. Третье место заняла представительница страны-агрессора – россиянка Елизавета Купрессова проиграла Гречко 2,23 секунды.

Россиянку заставили слушать гимн Украины на Всемирных играх после мирового рекорда нашей пловчихи. Видео
Россиянку заставили слушать гимн Украины на Всемирных играх после мирового рекорда нашей пловчихи. Видео

В активе нашей сборной на Всемирных играх уже 23 медали – по общему количеству "сине-желтые" входят в тройку лучших в зачете. Украинцы завоевали восемь золотых, девять серебряных и шесть бронзовых наград.

Накануне мужская сборная Украины стала обладателем "серебра" в эстафете 4×50 метров в моноласте на Всемирных играх-2025 после того, как была дисквалифицирована команда хозяев.

Россиянку заставили слушать гимн Украины на Всемирных играх после мирового рекорда нашей пловчихи. Видео
Россиянку заставили слушать гимн Украины на Всемирных играх после мирового рекорда нашей пловчихи. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, сборную Украины пытались не допустить на церемонию открытия Всемирных игр из-за сине-желтой формы. Позже стали известны подробности инцидента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!