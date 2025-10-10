'Забьют камнями': чемпионка ОИ из РФ 'с помощью' украинцев решила запугать иностранцев

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова вновь обвинила украинцев во всех бедах российских спортсменов, которые отстранены от международных турниров. Депутатка Государственной думы выразила циничное мнение о том, что представители нашей страны набросятся с критикой на тех, кто позитивно выскажется в сторону агрессоров из РФ.

Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также повторила традиционные нарративы кремлевской пропаганды о политизации спорта, а также нелепо посочувствовала иностранным спортсменам, которые якобы не выражают собственного мнения о россиянах.

"Истинный спортсмен в моем понимании не должен никак ориентироваться на политику. Но надо понимать, что у них есть спонсоры и поддержка государства в том или ином виде. И если твое правительство недружественно настроено по отношению к России, то приходится в лучшем случае сохранять нейтралитет. Просто представьте, что начнется, если какой-то известный зарубежный спортсмен выскажется позитивно о России. Да его забьют камнями если не свои, так украинцы. Сразу польются такие гадости в интернете, спонсоры начнут отворачиваться и так далее", – сказала Журова.

Ранее эта россиянка назвала Украину "главным врагом" РФ в мировом спорте, обвинив нашу страну в активном противодействии допуска агрессоров к международным турнирам.

Как сообщал OBOZ.UA, Светлана Журова прогнулась перед диктатором Владимиром Путиным, назвав его "нашим самым демократичным президентом".

