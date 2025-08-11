'Они против наших': чемпионка ОИ из РФ назвала Украину 'главным врагом'

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова цинично пожаловалась на протесты украинцев против допуска россиян к международным турнирам, назвав нашу страну "главным врагом" спорта РФ. Депутатка Государственной думы при этом повторила традиционные нарративы кремлевской пропаганды о западном влиянии и политике.

Видео дня

Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, умолчав об агрессивной войне, которая ее страна развязала против Украине, обвинила наших соотечественников во всех бедах российского спорта, а также добавила, что это "проплачено Западом".

"Как бы это ни звучало, но главный враг российского спорта – это Украина. Других вариантов нет. Они всем пишут жалобы, пытаются настроить всех против наших спортсменов, постоянные протесты устраивают. Группа чиновников руководит и направляет украинский спорт в этом плане. Наверняка это проплачено Западом, который заинтересован в этой политической информационной войне. Украинских спортсменов используют сейчас как политический инструмент в информационной гибридной войне", – сказал Журова.

Ранее эта россиянка потребовала "ткнуть в лицо Украине" и допустить россиян к международным соревнованиях в командных видах спорта.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова пожаловалась, что от россиян требуют забыть о своей стране условиями допуска к международным турнирам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!