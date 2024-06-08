Забился в судорогах. Непобедимый чемпион отправил российского боксера в 'самый страшный нокаут года' в 1-м же раунде. Видео

Кубинский чемпион мира по малозначимой версии IBO Ослейс Иглесиас (11-0, 10 КО) эффектно расправился с россиянином Евгением Шведенко (16-2-1, 7 КО). Бой в границах второго среднего веса на ринге Montreal Casino в Канаде завершился в первом же раунде.

26-летний Иглесиас с первых минут начал работать первым номером, отлично пристрелявшись правым боковым. К середине трехминутке российский боксер пропустил левый хук, который его заметно потряс.

Развязка наступила незадолго до гонга. Правый боковой от чемпиона пришелся точно в висок россияниа, от которого тот как подкошенный упал на канвас и забился в конкульсиях.

Комментаторы признались, что им страшно наблюдать такое зрелище, а в комментариях болельщики уже усели окрестить эпизод "самым страшным нокаутом года".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров (12-2, 8 КО) проиграл американцу Брэндону Глэнтону (20-2, 7 КО) и не смог завоевать пояс WBA International. 12-раундовый поединок на волейбольной арене "Динамо" в Москве завершился нокаутом.

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