Российский тяжеловес сенсационно нокаутирован в чемпионском бою в Москве. Видео

Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров (12-2, 8 КО) проиграл американцу Брэндону Глэнтону (20-2, 7 КО) и не смог завоевать пояс WBA International. 12-раундовый поединок на волейбольной арене "Динамо" в Москве завершился досрочно.

32-летний уроженец Обнинска уверенно начал встречу, работая джебом и гоняя соперника по рингу.

Ситуация изменилась к 6-му раунду. Глэнтон перехватил инициативу, став действовать заметно увереннее. Он все чаще перебивал соперника, который кроме джебов так ничего и не смог противопоставить.

Развязка наступила в 11-й трехминутке. Глэнтону удался мощный правый боковой в солнечное сплетение, который посадил Егорова на колено. Россиянин подождал, пока рефери закончит счет, но подняться так и не смог.

Поражение своего бойца вызвало настоящий шок у российских комментаторов, который на несколько секунд потерял дар речи от увиденного.

Глэнтон стал чемпионом мира и теперь сможет претендовать на поединок против чемпиона WBA Super Хильберто Рамиреса.

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