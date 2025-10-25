Забарный засветился в Париже со своей 'игрушкой' за 12 млн грн. Видео

Защитник ПСЖ и сборной Украины по футболу Илья Забарный перемещается по улицам Франции на Bentley Bentayga: роскошном британском внедорожнике премиум-класса. На видео игрок останавливается, чтобы дать автограф местным юным фанатам.

В кадр попал кожаный салон коричневого оттенка и характерная массивная решётка радиатора этой машины.

Новый Bentayga в Украине можно приобрести от 12 336 000 грн (версия V8) у официального дилера в Киеве. Более продвинутые версии — EWB, Azure — стоят ещё дороже, и цены зависят от комплектации и индивидуальной настройки. На вторичном рынке экземпляры Bentayga в Украине продаются за $100-180 тыс. (в зависимости от года выпуска, состояния и комплектации).

Bentley Bentayga предлагает разные моторные версии, но базовая и распространённая — 4.0-литровый бензиновый V8 с двумя турбинами. Он развивает около 550 л.с. при 6000 об/мин и крутящий момент 770 Н·м. Связка : 8-ступенчатая автоматическая коробка передач плюс полный привод.

Авто разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды. Максимальная скорость составляет около 290 км/ч. Кроме того, доступны версии с гибридной силовой установкой и мотором типа W12.

