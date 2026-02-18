'Я вышла и такая, блин...' Биатлонистка сборной Украины не сдержала эмоций в эфире после произошедшего в эстафете Олимпиады-2026. Видео

Украинская биатлонистка Александра Меркушина ярко провела свой этап в женской эстафете на Олимпиаде-2026 в Милане и эмоционально прокомментировала выступление. Спортсменка передала эстафету в числе лидеров и призналась, что получила удовольствие от гонки, несмотря на итоговое девятое место команды.

Меркушина вышла со стадиона девятой с отставанием в десять секунд от лидера и одной из первых начала стрельбу, использовав один дополнительный патрон. На второй стрельбе быстрее отработала болгарка Лора Христова, тогда как шведка и норвежка допустили по два промаха, но удержались в промежуточной тройке. Украинка также промахнулась дважды, однако закрыла мишени быстро даже с учетом "допов".

На передаче эстафеты Александра шла пятой, затем прошла круг, обошла норвежку и отправила в гонку Юлию Джиму уже четвертой. По итогам этапа она показала четвертое время работы на огневых рубежах и шестой ход на трассе.

После финиша Меркушина в эфире "Суспильне.Спорт" призналась, что с утра чувствовала отличный настрой и отметила идеальные условия: "Я такая: вот на что мы способны, когда у нас едут лыжи. Все реально сегодня супер". Она добавила, что наслаждалась дистанцией и на финише подумала: "Боже, это то, за что я люблю биатлон, это то, почему я здесь".

Комментируя стрельбу, спортсменка заявила, что ей хотелось большего: "Я вышла и такая, блин, могла выйти в тройке. Но все хорошо, прикольно, я старалась сделать как можно более качественную работу". Также она подчеркнула, что команда способна на высокий результат и обратилась к критикам в интернете: "Вот вам, спасибо".

Женская сборная Украины в итоге заняла девятое место. Победу одержала команда Франции, опередившая Швецию на 51 секунду и Норвегию на 1,07 минуты.

