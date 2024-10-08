WBO выдала приказ непобедимому чемпиона после нокаута россиянина

Всемирная боксерская организация (WBO) приказала чемпиону мира WBO и IBF в среднем весе Жанибеку Алимханулы (16-0, 11 КО) провести бой против обладателя титула EBU Хамзы Шираза (21-0, 17 КО).

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У промоутеров обоих боксеров есть 15 дней для переговоров. Если стороны не придут ни как какому соглашению, то будут объявлены промоутерские торги. Минимальная ставка на бой – 200 тысяч долларов.

Неделю назад в Сиднее 31-летний казахстанец разгромил россиянина Андрея Михайловича, выступающего под флагом Новой Зеландии.

Ранее команда Михайловича победила на промоутерских торгах и решила бороться лишь за титул за титул IBF. В WBO согласились на это условие, и дали обещание сохранить титул за Алимханулы, однако при единственном условии, что на кону будут оба стоять два пояса, а победит действующий чемпион. Перед началом поединка оказалось, что бойцы будут бороться лишь за IBF.

Согласно правилам WBO, любой чемпион, который проводит бой в весовой категории чемпиона, не являющийся защитой титула, приводит к тому, что этот титул становится вакантным.

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