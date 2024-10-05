Непобедимого чемпиона WBO лишит титула после нокаута россиянина в ринге. Видео

Всемирная боксерская организация (WBO) приказала чемпиону мира WBO и IBF в среднем весе Жанибеку Алимханулы (16-0, 11 КО) в течение 5 дней назвать причину, почему он не должен быть лишен титула организации, сообщает fightnews.com. Накануне в Сиднее казахстанец разгромил россиянина Андрея Михайловича, выступающего под флагом Новой Зеландии.

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Ранее команда Михайловича победила на промоутерских торгах и решила бороться лишь за титул за титул IBF. В WBO согласились на это условие, и дали обещание сохранить титул за Алимханулы, однако при единственном условии, что на кону будут оба стоять два пояса, а победит действующий чемпион. Перед началом поединка оказалось, что бойцы будут бороться лишь за IBF.

Согласно правилам WBO, любой чемпион, который проводит бой в весовой категории чемпиона, не являющийся защитой титула, может привести к тому, что этот титул будет вакантным.

Обозреватель бокса Бен Дэймон со ссылкой на решение WBO утверждает, что Жанибек в любом случае лишиться пояса WBO.

Теперь этот титул будет разыгран между первым и вторым номерами в рейтинге WBO: Хамзаой Ширазем и Дензелем Бентли.

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