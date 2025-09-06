УкраїнськаУКР
Официально. Стала известна дальнейшая карьера Усика

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (24-0, 15 КО) официально сохранит статус абсолютного чемпиона мира в 2025 году, поскольку его бой с обязательным претендентом Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) не состоится. Промоутерская компания Queensberry Promotions объявила, что 33-летний новозеландец проведет следующий поединок против временного чемпиона WBA Фабио Вордли (19-0-1, 18 КО).

Согласно официальному анонсу, бой Паркер – Уордли состоится 25 октября на лондонской O2 Arena и будет показан платформой DAZN. 

Первоначально именно Паркер должен был выйти в ринг против Усика, и поединок уже был санкционирован WBO. В июле WBO обязала Усика начать переговоры с обязательным претендентом Джозефом Паркером, однако украинец попросил 90-дневную паузу, сославшись на травму.

Президент WBO ранее подтвердил, что титулы Усика останутся за ним минимум до конца года. Таким образом, украинский боксер продолжает удерживать все пояса в супертяжелом весе.

Для справки: последний бой Паркер провел 22 февраля, досрочно победив Мартина Баколе, а Уордли в июне нокаутировал Джастиса Гани в десятом раунде.

