Вылетели с ринга. В боксерском бою непобедимого вице-чемпиона Олимпиады произошел уникальный случай. Видео

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио-2020 в полутяжелом весе Бен Уиттакер (8-0-1, 5 КО) не смог победить Лиама Кэмерона (23-6-1, 10 КО). Поединок на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился вничью из-за того, что оба британских боксера вылетели за пределы ринга.

Видео дня

Фаворит уверенно начало бой, демонстрируя полное превосходство в ударной силе. Полностью пробивая защиту Кэмерона, Уиттакер к середине поединка перешел на близкую дистанцию, дав шанс андердогу.

Лиам смог выполнить несколько точных боковых и стал перерабатывать титулованного соотечественника. Неожиданная развязка наступила на последних секундах 5-го раунда.

Во время клинча оба бойца неожиданно перевалились за канаты и вылетели за пределы ринга. Спортсмены травмировались и не смогли продолжить встречу. В результате судьи не определили победителя, зафиксировав ничью: 58-57, 57-58, 58-58.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!