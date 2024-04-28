Второй раз в истории! Украина выиграла чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Сборная Украины по спортивной гимнастике в составе Ильи Ковтуна, Олега Верняева, Игоря Радивилова, Назара Чепурного и Радомира Стельмаха выиграла "золото" в командном многоборье на чемпионате Европы-2024, который прошел в итальянском Римини. Наши соотечественники набрали 255.762 балла, лишь на 0.3 балла опередив ближайших конкурентов - британцев.

Для сборной Украины это стало второй в истории победой на командном первенстве континента.Это случилось 2020 года. После этого наши гимнасты не завоевывали наград в этой дисциплине.

После упражнений на четырех снарядах наша команда шла второй, отставая на 2 пункта от Великобритании. Ключевыми стали выступления Олега Верняева и Ильи Ковтуна на коне (15.200 и 14.966 балла), а также результат Игоря Радивилова на кольцах (14.500 балла).

На оставшихся двух снарядов - брусьях и перекладине – блистали Илья Ковтун и Олег Верняев. Ковтун за выступление на параллельных брусьях получил 15.800, а Верняев –14.833. Это, и успех Ковтуна на перекладине (14.400), позволили опередить соперников.

Таким образом Украина повторила второй лучший результат в истории по количеству медалей на чемпионатах Европы по спортивной гимнастике (5).

Кроме командного многоборья "золото" в индивидуальных выступлениях Илья Ковтун победил в упражнениях на параллельных брусьях и перекладине. У Олега Верняева серебряная награда в личном многоборье и "бронза" у Назара Чепурного в опорном прыжке.

Украина третий раз в истории выиграла общемедальный зачет Евро.

1. Украина 3+1+1 = 5

2. Великобритания 2+1+0 = 3

3. Кипр 1+1+2 = 4

4-5. Греция 1+0+0 = 1

4-5. Израиль 1+0+0 = 1

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