Вторая ракетка России отметился хамской выходкой на турнире в Риме и был освистан. Видео

Российский теннисист Андрей Рублев (№9 ATP) угодил в скандал во время матча турнира серии "Мастерс" в Риме против грузина Николоза Басилашвили. После нецензурной брани в адрес судейского решения вторая ракетка России получил штрафное предупреждение и был освистан зрителями.

Инцидент произошел в первом гейме второго сета встречи 1/8 финала. При счете 40:40 Рублев проиграл розыгрыш и был уверен, что Басилашвили первым отправил мяч в аут. После этого россиянин начал кричать "Бл*дь" и "С*ка" на русском языке.

Судья на вышке Орели Турт сразу отреагировала на поведение теннисиста и вынесла ему второе предупреждение за нецензурную брань. В результате очко автоматически присудили Басилашвили, который получил брейк и выиграл гейм на подаче соперника.

По ходу эпизода трибуны встретили поведение Рублева свистом. Россиянин заметно спорил с решением арбитра, однако наказание оставили в силе.

Матч завершился победой Рублева в трех сетах: 3:6, 7:6, 6:2. Российский теннисист, занимающий 14-е место в мировом рейтинге ATP, вышел в четвертьфинал турнира в Риме.

