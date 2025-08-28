Чемпион мира в танцах на льду и тренер Александр Жулин выразил возмущение тем, что власти США не хотят продлевать действие его американского паспорта. Россиянин, который яро поддерживает диктатора Владимира Путина, пожаловался на то, что от него требуют множество документов.

Об этом Жулин рассказал в интервью пропагандистскому телеканалу RTVI. Бывший муж предательницы Украины Татьяны Навки и фанат агрессии России против Украины обозвал американцев тупыми и добавил, что теперь не сможет спокойно путешествовать по миру.

"У меня, кстати, американский паспорт заканчивается, и мне, скорее всего, его не продлят, потому что я не смог им показать то, что я пять лет прожил в Америке безвыездно. Я не смог предоставить им кредитных карт, потому что у меня их не осталось. Я не смог показать, какую зарплату я там получал. Паспорт кончается, и я не могу им ничего доказать. Как Задорнов говорил, тупые просто! Не могу! Реально уже не знаю, за что хвататься. Мне просто так было комфортно с американским паспортом – никуда виза не нужна", – сказал Жулин.

Ранее этот Z-патриот обвинил западные страны в том, что они горят желанием "превратить Россию в Северную Корею". Он также открыто выступал против существования Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Жулин заявил, что украинцам приказали не аплодировать россиянке Камиле Валиевой на Олимпиаде-2022, и стал посмешищем в сети.

