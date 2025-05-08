Все финалы Лиги чемпионов: список победителей турнира

Французский "Пари Сен-Жермен" и итальянский "Интернационале" стали финалистами Лиги чемпионов сезона 2024/2025. Команда из Парижа по сумме двух матчей обыграла лондонский "Арсенал" (1:0 и 2:1), а коллектив из Милана в невероятном противостоянии был сильнее "Барселоны" (3:3 и 4:3 в овертайме).

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Это лишь второй случай в истории, когда пару финалистов главного клубного турнира Европы составили команды из Франции и Италии. 32 года назад в первом розыгрыше Лиги чемпионов победителя определяли "Марсель" и "Милан", а "россо-нери" уступили 0:1. Любопытно, что тот матч также принимал Мюнхен.

"Интер" трижды выигрывал главный клубный трофей Европы – в 1967-м, 1972-м и 2010-м годах. Для ПСЖ победа в финале может стать первой в истории.

Больше всего кубком владел мадридский "Реал", в активе которого 15 побед при трех проигранных финалах. Пять раз триумфатор определялся в дополнительное время, и девять – в серии пенальти. Отметим, что до 1992 года турнир носил название Кубок европейских чемпионов.

ВСЕ ФИНАЛЫ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ. ПОБЕДИТЕЛИ УКАЗАНЫ ПЕРВЫМИ

2025. "Пари Сен-Жермен" Париж, Франция – "Интернационале" Милан, Италия

2024. "Реал" Мадрид, Испания – "Боруссия" Дортмунд, Германия – 2:0

2023. "Манчестер Сити" Англия – "Интернационале" Милан, Италия – 1:0

2022. "Реал" Мадрид, Испания – "Ливерпуль" Англия – 1:0

2021. "Челси" Лондон, Англия – "Манчестер Сити" Англия – 1:0

2020. "Бавария" Мюнхен, Германия – "Пари Сен-Жермен" Париж, Франция – 1:0

2019. "Ливерпуль" Англия – "Тоттенхэм Хотспур" Лондон, Англия – 2:0

2018. "Реал" Мадрид, Испания – "Ливерпуль" Англия – 3:1

2017. "Реал" Мадрид, Испания – "Ювентус" Турин, Италия – 4:1

2016. "Реал" Мадрид, Испания – "Атлетико" Мадрид, Испания – 1:1 (пенальти 5:3)

2015. "Барселона" Испания – "Ювентус" Турин, Италия – 3:1

2014. "Реал" Мадрид, Испания – "Атлетико" Мадрид, Испания – 4:1 (в дополнительное время)

2013. "Бавария" Мюнхен, Германия – "Боруссия" Дортмунд, Германия – 2:1

2012. "Челси" Лондон, Англия – "Бавария" Мюнхен, Германия – 1:1 (пенальти 4:3)

2011. "Барселона" Испания – "Манчестер Юнайтед" Англия – 3:1

2010. "Интернационале" Милан, Италия – "Бавария" Мюнхен, Германия – 2:0

2009. "Барселона" Испания – "Манчестер Юнайтед" Англия – 2:0

2008. "Манчестер Юнайтед" Англия – "Челси" Лондон, Англия – 1:1 (пенальти 6:5)

2007. "Милан" Италия – "Ливерпуль" Англия – 2:1

2006. "Барселона" Испания – "Арсенал" Лондон, Англия – 2:1

2005. "Ливерпуль" Англия – "Милан" Италия – 3:3 (пенальти 3:2)

2004. "Порту" Португалия – "Монако" Монако, Франция – 3:0

2003. "Милан" Милан, Италия – "Ювентус" Турин, Италия – 0:0 (пенальти 3:2)

2002. "Реал" Мадрид, Испания – "Байер" Леверкузен, Германия – 2:1

2001. "Бавария" Мюнхен, Германия – "Валенсия" Испания – 1:1 (пенальти 5:4)

2000. "Реал" Мадрид, Испания – "Валенсия" Испания – 3:0

1999. "Манчестер Юнайтед" Англия – "Бавария" Мюнхен, Германия – 2:1

1998. "Реал" Мадрид, Испания – "Ювентус" Турин, Италия – 1:0

1997. "Боруссия" Дортмунд, Германия – "Ювентус" Турин, Италия – 3:1

1996. "Ювентус" Турин, Италия – "Аякс" Амстердам, Голландия – 1:1 (пенальти 4:2)

1995. "Аякс" Амстердам, Голландия – "Милан" Италия – 1:0

1994. "Милан" Италия – "Барселона" Испания – 4:0

1993. "Олимпик" Марсель, Франция – "Милан" Италия – 1:0

1992. "Барселона" Испания – "Сампдория" Генуя, Италия – 1:0 (в дополнительное время)

1991. "Црвена звезда" Белград, Югославия – "Олимпик" Марсель, Франция – 0:0 (пенальти 5:3)

1990. "Милан" Италия – "Бенфика" Лиссабон, Португалия – 1:0

1989. "Милан" Италия – "Стяуа" Бухарест, Румыния – 4:0

1988. ПСВ Эйндховен, Голландия – "Бенфика" Лиссабон, Португалия – 0:0 (пенальти 6:5)

1987. "Порту" Португалия – "Бавария" Мюнхен, Германия – 2:1

1986. "Стяуа" Бухарест, Румыния – "Барселона" Испания – 0:0 (пенальти 2:0)

1985. "Ювентус" Турин, Италия – "Ливерпуль" Англия – 1:0

1984. "Ливерпуль" Англия – "Рома" Рим, Италия – 1:1 (пен. 4:2)

1983. "Гамбург" Германия – "Ювентус" Турин, Италия – 1:0

1982. "Астон Вилла" Бирмингем, Англия – "Бавария" Мюнхен, Германия – 1:0

1981. "Ливерпуль" Англия – "Реал" Мадрид, Испания – 1:0

1980. "Ноттингем Форест" Англия – "Гамбург" Германия – 1:0

1979. "Ноттингем Форест" Англия – "Мальме" Швеция – 1:0

1978. "Ливерпуль" Англия – "Брюгге" Бельгия – 1:0

1977. "Ливерпуль" Англия – "Боруссия" Менхенгладбах, Германия – 3:1

1976. "Бавария" Мюнхен, Германия – "Сент-Этьен" Франция – 1:0

1975. "Бавария" Мюнхен, Германия – "Лидс Юнайтед" Англия – 2:0

1974. "Бавария" Мюнхен, Германия – "Атлетико" Мадрид, Испания – 1:1 (в дополнительное время), 4:0

1973. "Аякс" Амстердам, Голландия – "Ювентус" Турин, Италия – 1:0

1972. "Аякс" Амстердам, Голландия – "Интернационале" Милан, Италия – 2:0

1971. "Аякс" Амстердам, Голландия – "Панатинаикос" Афины, Греция – 2:0

1970. "Фейеноорд" Роттердам, Голландия – "Селтик" Глазго, Шотландия – 2:1 (в дополнительное время)

1969. "Милан" Италия – "Аякс" Амстердам, Голландия – 4:1

1968. "Манчестер Юнайтед" Англия – "Бенфика" Лиссабон, Португалия – 4:1 (в дополнительное время)

1967. "Селтик" Глазго, Шотландия – "Интернационале" Милан, Италия – 2:1

1966. "Реал" Мадрид, Испания – "Партизан" Белград, Югославия – 2:1

1965. "Интернационале" Милан, Италия – "Бенфика" Лиссабон, Португалия – 1:0

1964. "Интернационале" Милан, Италия – "Реал" Мадрид, Испания – 3:1

1963. "Милан" Италия – "Бенфика" Лиссабон, Португалия – 2:1

1962. "Бенфика" Лиссабон, Португалия – "Реал" Мадрид, Испания – 5:3

1961. "Бенфика" Лиссабон, Португалия – "Барселона" Испания – 3:2

1960. "Реал" Мадрид, Испания – "Айнтрахт" Франкфурт-на-Майне, Германия – 7:3

1959. "Реал" Мадрид, Испания – "Реймс" Франция – 2:0

1958. "Реал" Мадрид, Испания – "Милан" Италия – 3:2 (в дополнительное время)

1957. "Реал" Мадрид, Испания – "Фиорентина" Флоренция, Италия – 2:0

1956. "Реал" Мадрид, Испания – "Реймс" Франция – 4:3

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