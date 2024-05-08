'Все были удивлены'. Непобедимый боксер впервые рассказал про случай с Ломаченко

Известный украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) рассказал, как спарринговал с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (17-2, 11 КО). Оба боксера находились на сборах в Тысовце, готовясь перед боями в Ивано-Франковске.

Во время тренировочного боя Тарас поставил фингал Василию, чем поразил всех членов боксерской сборной.

"Там мы должны были в четверках меняться. Однако после первых двух раундов с ним, мы уже не менялись. Мы стояли, я не знаю, раундов, восемь, наверное, подряд, с ним. Вот после этого спарринга у него были синяк, под глазом. И все были удивлены, где Ломаченко получил синяк", – заявил Шелестюк в эфире Youtube-канала ТАЙК МАЙСОН.

Тарас признался, что после случившегося Лома с ним не стоял в паре.

"Хотя я просил, и его, и его отца много раз, потому что мне интересно. В моей весовой категории, не было таких быстрых боксеров, как Ломаченко, и он левша, и у меня в соперниках тот же Сапиев, много было топовых левшами. Мне интересно было тренироваться, чтобы я становился лучше. Но не получалось стоять в парах, стоял с другими ребятами", – подытожил Шелестюк.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Шелестюк признался, что ему стала неинтересна карьера Василия Ломаченко после начала полномасштабного вторжения. Тарас не может понять действия Ломаченко, который никак не осудил Россию и ничего не сделал для помощи украинским военным.

Ранее Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война.

Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.