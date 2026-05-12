Вратарь забил гениальный автогол на 98-й минуте и лишил команду Криштиану Роналду досрочного чемпионства. Видео

Футбольный клуб "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, упустил шанс досрочно стать чемпионом Саудовской Аравии, пропустив на последних секундах домашнего матча с "Аль-Хилялем". Встреча завершилась со счетом 1:1 после курьезного автогола голкипера Бенту на 90+8-й минуте.

Команда Роналду открыла счет на 37-й минуте. Французский защитник Мохамед Симакан замкнул передачу Кингсли Комана и вывел хозяев вперед.

Португалец провел на поле 83 минуты, после чего был заменен. Уже на скамейке запасных он наблюдал, как "Аль-Наср" потерял победу и возможность оформить титул заранее.

Развязка произошла в компенсированное время. После вбрасывания аута возле штрафной "Аль-Насра" началась суматоха, мяч полетел в сторону ворот, а Бенту попытался его зафиксировать. Голкипер выпустил мяч из рук, после чего тот пересек линию ворот.

Автогол в сети успели окрестить "гениальным" из-за необычности эпизода. Бенту фактически сам занес мяч в сетку после простого аута, когда угрозы взятию ворот почти не было, а до финального свистка оставались секунды.

После ничьей у "Аль-Насра" 83 очка. "Аль-Хиляль" набрал 78 баллов и сохраняет матч в запасе. Для чемпионства команде Роналду теперь необходимо не проиграть "Дамаку" в последнем туре или ждать осечки конкурента в играх против "Неома" и "Аль-Фейхи".

Для Роналду этот титул может стать первым в Саудовской Аравии после перехода в клуб в январе 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 26 мячей в чемпионате и довел общее количество голов за карьеру до 971.

