'Манчестер Юнайтед' хочет купить голкипера сборной Украины по футболу

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин получил трансферное предложение от "Манчестер Юнайтед", сообщает okdiario.com. По информации СМИ, английский клуб собирается подписать 25-летнего голкипера сборной Украины, который в этом сезоне окончательно зарекомендовал себя в качестве 1-го номера мадридцев.

Лунин, контракт которого истекает в июне 2025 года и который в настоящее время сосредоточен на своей сборной, еще не определился со своим будущим.

Несколько месяцев назад спортивное руководство "Реала" считало уход украинца само собой разумеющимся, ведь намерением клуба было не продлевать его, а заработать на нем деньги.

Травма Куртуа буквально за неделю до старта Ла Лиги в августе в прошлого года заставила руководство "сливочных" быстро двигаться на рынке и взять в аренду Кепу Аррисабалагу, принадлежавшего "Челси". Испанец несколько раз выходил в стартовом составе из-за того, что Анчелотти сомневался по поводу игры Лунина.

"Однако травма выбила испанца из обоймы "Реала" и открыла для украинцу двери славы. На этот раз Лунин не прогадал и выдал цепочку выступлений, невиданных ранее с тех пор, как он подписал контракт с Мадридом", - говорится в статье журналистов.

Авторы статьи утверждают, что пока украинский футболист осваивает свою новую и далеко не простую роль - основного вратаря "Реала", королевский клуб переосмысливает ситуацию с голкиперами. Если до Рождества планировалось оставить Кепу и позволить Лунину уйти, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Мадрид вернет Аррисабалагу в "Челси" и скорее всего предложит Андрею продление контракта.

Первое, что подтверждает такую версию, это новая травма, которую получил Кепа, из-за чего испанский вратарь не будет играть около двух месяцев, сохраняя значимость украинца в команде.

"Лунин ясно дает понять, что его приоритет – играть. Если это будет в "Реале", отлично, но он не против перейти в такой клуб, как "Манчестер Юнайтед", который является одной из самых популярных команд в мире и участвует в соревнованиях, пользующихся популярностью в Премьер-лиге. Решение украинца будет отвечать не экономическим, а спортивным причинам, поскольку он не хочет снова жить под длинной тенью Куртуа или посвятить себя тяжелой работе запасного вратаря", - пишет испанское издание.

Напомним, что 24-летний вратарь сборной Украины Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в июле 2018 года за 3,5 млн евро. С того времени выступал в арендах в "Леганесе", "Реале Вальядолид" и "Реале Овьедо".

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