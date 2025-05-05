Впервые за 10 лет: Канада перед ЧМ по хоккею приняла знаковое решение

Легендарный канадский нападающий Сидни Кросби впервые за 10 лет сыграет на чемпионате мира по хоккею. Форвард "Питтсбург Пингвинс" попал в заявку национальной команды на первенство планеты, которое уже 9 мая стартует в шведском Стокгольме и датском Хернинге.

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Об этом говорится на официальной странице сборной Канады в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Примечательно, что для 37-летнего Кросби предстоящий мировой чемпионат станет лишь третьим в карьере. В 2006-м вместе с "кленовыми листьями" он занял лишь четвертое место, а через девять лет взял "золото".

Кроме того, у трехкратного обладателя Кубка Стэнли есть две победы с национальной сборной на Олимпийских играх – в 2010-м и 2014-м годах.

На ЧМ-2025 канадские хоккеисты сыграют в группе А, где их соперниками станут команды Австрии, Франции, Финляндии, Латвии, Словакии, Словении и Швеции. На минувшем первенстве "кленовые листья" заняли лишь четвертое место, оставшись без наград лишь второй раз за девять турниров.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею в дивизионе IА и не смогла пробиться в элиту турнира.

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