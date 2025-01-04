Впервые в мире! Серфер установил исторический рекорд, покорив гигантскую волну высотой в 11-этажный дом. Видео

Американский серфер Алессандро "Ало" Слебир установил мировой рекорд, покорив волну около 33 метров, что составляет высоту 11-этажного дома. Это произошло на споте Маверикс 23 декабря 2024 года. Предыдущее достижение составляло 25 метра и принадлежало Себастьяну Штедтнеру (Португалия, 2020 год).

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Для справки: Маверикс – это знаменитый серф-спот, расположенный у побережья Хаф-Мун-Бей в Калифорнии. Он известен своими огромными волнами, которые могут достигать высоты 20–30 метров (60–100 футов) в сезон. Этот спот привлекает опытных серферов со всего мира, поскольку волны там требуют высокого мастерства и подготовки.

Слебир, который занимается серфингом с 14 лет, признался, что этот опыт был самым экстремальным в его карьере.

Для выхода на волну его отбуксировал гидроцикл, которым управлял его друг Лука Падуа. По словам Алессандро, энергия воды была невероятной, а скорость спуска – головокружительной.

Для определения высоты волн специалисты используют видеозаписи и передовые технологии для точных измерений. Эксперт в области серфинга Джефф Кларк отметил, что это одна из самых больших волн, которые он видел с 1975 года, добавив, что она точно превышает 30 метров.

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