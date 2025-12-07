Впервые в карьере! Определился новый чемпион Формулы-1. Видео

Пилот McLaren Ландо Норрис впервые в карьере стал чемпионом мира по автогонкам в классе Формула-1. 26-летний британец прервал гегемонию Макса Ферстапена, ранее выигрывавшего этот титул четыре года подряд, начиная с 2021-го.

В финальном этапе сезона-2025 Гран-при Абу-Даби на трассе Яс-Марина Норрис финишировал третьим после Ферстаппена и Пиастри, однако этого оказалось достаточно, чтобы обойти конкурентов по итогам всего сезона.

По итогам сезона Норрис набрал 423 очка, опередив Макса (421) и Оскара (410). Стабильные результаты, грамотная стратегия команды и уверенное вождение позволили британцу впервые в истории McLaren стать личным чемпионом мира.

Для гонщика этот титул стал долгожданной наградой за годы упорного труда. Норрис выразил благодарность команде и фанатам: "Это невероятное чувство. Мы работали над этим сезоном с самого начала, и сегодня мечта сбылась". Для McLaren это первый личный чемпионский титул с 2008 года, что делает успех еще более значимым.

Болельщики и эксперты отмечают, что сезон 2025 стал одним из самых напряженных за последние годы. Норрису удалось выдержать давление в финале, продемонстрировать стабильность и мастерство, что обеспечило ему историческую победу.

Празднование триумфа на подиуме в Абу-Даби стало ярким завершением сезона и новой вехой в карьере британского гонщика.

