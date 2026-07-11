Впервые в истории. Кенийский легкоатлет установил мировой рекорд столетия. Видео

Кенийский бегун Эммануэл Ваньоньи установил новый мировой рекорд на дистанции 1000 метров на 10-м этапе Бриллиантовой лиги в Монако. 21-летний олимпийский чемпион и чемпион мира впервые в карьере выступил на этой дистанции и сразу превзошел достижение, которое оставалось непобитым в XXI веке.

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Ваньоньи стал первым человеком в истории, который преодолел дистанцию за 2 минуты 11,83 секунды. Он на 0,13 секунды улучшил мировой рекорд своего соотечественника Ноа Нгени, установленный 5 сентября 1999 года в итальянском Риети. Это был один из старейших мировых рекордов в легкой атлетике.

Забег состоялся в рамках десятого этапа Бриллиантовой лиги сезона. Кениец захватил лидерство на заключительном отрезке дистанции и первым пересек финишную черту.

Второе место занял британец Джейк Уайтман с результатом 2:12,77. Бронзовым призером стал представитель Алжира Джамель Седжати, показавший время 2:13,94. Примечательно, что все шесть лучших участников забега выбежали из 2 минут 15 секунд.

Дистанция 1000 метров не входит в олимпийскую программу и не разыгрывается на чемпионатах мира, поэтому элитные спортсмены выступают на ней сравнительно редко. Именно поэтому рекорд Нгени продержался почти три десятилетия.

За победу на турнире и установленный мировой рекорд Ваньоньи получил 60 тысяч долларов призовых: 10 тысяч за первое место и еще 50 тысяч в качестве бонуса за рекордное достижение.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал победителем этого этапа Бриллиантовой лиги в Монако. На стадионе "Луи II" 25-летний уроженец Кропивницкого показал лучший результат соревнований, преодолев высоту 2,32 метра.

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